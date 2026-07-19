Всичко по темата мондиал 2026

Преди финала! Меси вдигна Златната топка
има 4 златни отличия повече от Роналдо
Следете всички новини, анализи и коментари по темата мондиал 2026. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
има 4 златни отличия повече от Роналдо
Аржентина е изправена пред възможни дисциплинарни санкции от ФИФА
50 милиона долара за световната титла ще получи новият шампион
Мачът е довечера от 0.00 часа
Кадрите остават едни от най-сензационните
Родри даде ценни указания на съотборниците си
Президентът учуден от странните му решения
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Кралското семейство със специално изявление
След драматичната загуба снощи от Аржентина
Камата коментира предстоящия финал в неделя
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Опита да вкара политическа истерия по стар обичай
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Ал Хилал проучва ситуацията с капитана на Англия
С много скандали, напрежение и омраза
Нов расистки скандал на световното
Ще може ли звездата да играе на полуфинала