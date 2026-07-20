Напрежение и в София. Бой по време на финала

Пропътували половината свят, за да дойдат у нас, финалът на световното завари група аржентинци в София.

„Ние всеки мач играем по-добре и по-добре. Практически успяваме да обърнем резултата, когато губим, и да спечелим. Мисля, че безспорно заслужаваме купата“, казва Николас.

„Той ни дава всичко. Меси е всичко“, казва Фернандо.

Предстоящото футболно зрелище не по-малко вълнуваше и столичани.

„Просто Испания ми е в сърцето от 3 години насам и много ги обичам“, казва Лиляна Йорданова.

„Нека да спечелят. Вамос, Испания. Да им е много готино. Аз бях в Испания, като спечелиха Европейското, и видях какво беше. Просто сега им пожелавам същото да им се случи“, казва Алия Каракаш.

„Заклети фенове сме на Аржентина и на Барселона. Подкрепяме ги заради Меси и заради самия отбор, който е супер амбициозен, винаги се налага и винаги побеждава“, казва Венци Балабанов.

„Всички фенове на Меси ще се съберем и с най-големия кеф ще си я вдигнем, защото заслужаваме. На 39 години виждаме какво прави - феноменален“, казва Кристиян.

„Испания са по-добрият отбор днес. На 9 съм и гледам от 6-годишен. Във футбола ми харесва, че има много тичане и много емоция“, казва малкият Георги.

„Това е най-голямата емоция, най-големият ден във футбола веднъж на 4 години – финалът на световното първенство. Дава се път на младите, една генерация си отива, а друга идва на нейно място – визирам Ламин Ямал и Лео Меси“, коментира Венцислав Василев – Зико.

Появата на остриетата в двата тима – Лео Меси и Ламин Ямал, взриви стадиона в София.

Зрителите на стадион „Юнак“ не останаха безразлични към всеки фал, греда и картон.

За минути грозни сцени изместиха еуфорията. След първия гол, вкаран във вратата на Аржентина, част от нервите на публиката не издържаха.

Стигна се до бой и разбит нос. Полетяха и столове.

Голът беше отменен заради фал, а агресивният фен беше изведен от стюардите. По информация на bTV до напрежението се стига заради пиян германец, който целил феновете и на двата отбора с кенове бира.

След минути имаше още един инцидент - отново с пострадал.

А голът на Испания върна еуфорията на стадиона.

След първото продължение испанската мечта се сбъдна, а феновете ликуваха.

„Много сме щастливи“, казват фенове.

„Фен съм на Испания от 2008 г., от гола на Фернандо Торес, и подкрепям Испания 18 години“, казва Михаела.

„Да не се отказват и да не се хвалят много, защото може да загубят“, казва 9-годишният Георги.

Така „Ла Фурия Роха“ застана освен на европейския, и на световния футболен връх.