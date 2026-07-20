60-метрова маса, баница и музика: Един софийски квартал става сцена на голям празник

След успешното първо издание за сезона инициативата „ГОЛЯМАТА МАСА“ отново събира жителите на столицата, за да превърне една от улиците в район „Оборище“ в празник на съседството, добрата храна и общността.

На 25 юли ул. „Алеко Константинов“ (между ул. „Оборище“ и ул. „Султан тепе“) ще бъде затворена за автомобили и ще се превърне в сцена за музика, творчество, детски работилници, кулинарни изненади и срещи между съседи.

Организаторите обещават богата програма за малки и големи с творчески ателиета, upcycling работилници, образователни инициативи, конкурс за домашна баница и множество музикални изпълнения.

Нова кауза за квартала

През 2026 г. всяко издание на „ГОЛЯМАТА МАСА“ е посветено и на подобряване на градската среда.

След като при първото събитие беше изградена нова квартална градинка, този път усилията са насочени към обновяването на детската площадка на ул. „Султан тепе“.

С подкрепата на район „Оборище“ пространството вече е почистено, ремонтирано и освежено, а в деня на фестивала посетителите ще могат да видят и нов стенопис на графити артиста Алекси Иванов (Aleksi Varna), посветен на детските игри.

Повече устойчивост и по-малко пластмаса

Организаторите поставят силен акцент върху устойчивия начин на живот.

По време на събитието ще има разделно събиране на отпадъци със съдействието на Екопак България, както и специална upcycling работилница, в която стъклените бутилки ще бъдат превръщани в чаши, вази и декоративни предмети.

Посетителите отново ще могат да използват фестивалната чаша за многократна употреба срещу символичен депозит – инициатива, насочена към ограничаване на пластмасовите отпадъци.

Конкурс за най-вкусната баница

Сред най-очакваните събития отново е конкурсът „Баницата на масата“, който ще отличи най-добрите домашно приготвени сладки и солени баници.

След големия интерес при първото издание организаторите очакват още повече участници и оригинални рецепти, а победителите ще получат специални награди.

Музика през целия ден

За доброто настроение ще се погрижат музиканти от България и чужбина, сред които Алекс Линарес (Перу), Борис Раслев, Калин Жечев от Mango Duende, Jupiter 7, Amira Azar, Лили Гелева, Краси Бончев, както и DJ Selector Stazz.

Забавления за цялото семейство

Специална детска зона ще предложи игри, творчески работилници и образователни занимания с участието на IKEA, Kinderlist, Sunny Room, Мулти Култи колектив и #soSofia.

В инициативата ще се включат и десетки местни производители и малки квартални бизнеси, които ще предложат специално подбрани храни и напитки.

Входът за събитието е свободен, а организаторите канят всички жители и гости на София да донесат любим домашен специалитет и добро настроение, за да станат част от една общност, която не само празнува заедно, но и променя града към по-добро.