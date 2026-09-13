Фреди Меркюри на 80: 10 тайни за легендата на Queen, които малцина знаят
Звънял на котките си, почитат го с портрет
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Звънял на котките си, почитат го с портрет
Творбата на уличния художник TVboy бе заличена с бяла боя и политически послания само дни след създаването си.
Фестивалът превръща ул. „Алеко Константинов“ в място за срещи, музика, домашна кухня и общи каузи
Негови са мозайките в театъра на Плевен, както и в два хотела в града
Най-впечатляващата несъмнено е фреската с митологична сцена
Подписка за разкриване на уникалния стенопис на големия Дечко Узунов започна в родния град на художника - Казанлък
Хасково. Египетски лешояди "накацаха" по една от школските огради на ОУ "Климент Охридски" в Хасково. Редките птици обаче са нарисувани и са част от...