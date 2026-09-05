Фреди Меркюри на 80: 10 тайни за легендата на Queen, които малцина знаят

На 5 септември Фреди Меркюри щеше да отпразнува своя 80-и рожден ден. Той почина през ноември 1991 г., но 35 години по-късно музиката на харизматичния и често екстравагантен фронтмен на Queen продължава да звучи навсякъде.

„Bohemian Rhapsody“, „Another One Bites the Dust“, „We Are the Champions“ и още десетки хитове продължават да покоряват поколения слушатели.

Фреди пленяваше публиката с неповторимия си глас и изключителното си сценично присъствие. Ето 10 любопитни факта за легендарния вокалист на Queen.

1. Пълна идентификация със сценичния му образ

Истинското име на Фреди Меркюри е Фарук Булсара. Той обаче толкова силно се идентифицирал със сценичния си образ, че искал всички без изключение да го наричат Фреди.

През 70-те години стигнал още по-далеч – променил официално името си и на личната му карта било записано „Frederick Mercury“.

2. Два различни Фреди

Всеки, който е виждал Фреди Меркюри и Queen на живо, знае колко мощно е било присъствието му на сцената. Щом шоуто започнело и Фреди се появял пред публиката, той нямал нужда от представяне. Един поглед или лек жест били достатъчни, за да държи целия стадион в ръцете си.

Той обожавал взаимодействието с публиката. При изпълненията на „Under Pressure“ например често изпявал част от песента, след което оставял зрителите да продължат. Но извън сцената бил съвсем различен. Фреди бил по-срамежлив, обикновено оставял другите да поемат инициативата, обичал подредения дом и не се държал като звезда.

3. Майстор на гласните струни

През 2016 г. изследователи от Университета в Оломоуц, Чехия, анализирали отличителните характеристики на гласа на Фреди.

Те заснели с високоскоростна камера гласните струни на рок певец, който имитирал нотите на Меркюри, и анализирали различни негови аудиозаписи.

Изследователите установили, че освен с гръдния си регистър и фалцета Фреди е можел да активира и обертонове чрез техника, свързана с гърленото пеене.

Гласните му струни били способни да произвеждат и изключително бързо вибрато. Обикновено вибратото е между 5,4 и 6,9 Hz, докато при Фреди е измерена честота от 7,04 Hz.

4. Логото на Queen е проектирано от самия Фреди

Преди музикалната си кариера Фреди завършва Ealing College of Art и има образование по графичен дизайн.

Именно затова не е изненадващо, че сам проектира пищното лого на Queen.

То напомня герб и съчетава символи, свързани със зодиакалните знаци на четиримата членове на групата.

Двата лъва от двете страни на буквата „Q“ и короната представляват Роджър Тейлър и Джон Дийкън. В центъра е ракът – знакът на Брайън Мей, а двете феи символизират Дева, зодиакалния знак на Фреди.

5. Рекордът на „Bohemian Rhapsody“

През 2019 г. „Bohemian Rhapsody“ поставя впечатляващ рекорд.

Видеоклипът към песента става първото видео, издадено преди 1990 г., което надхвърля 1 милиард гледания в YouTube.

На 80-ия рожден ден на Фреди видеото вече е преминало границата от 2 милиарда гледания.

Така повече от четири десетилетия след първото му излизане песента продължава да поставя рекорди.

6. Никога не оставял вдъхновението да избяга

Заедно с Брайън Мей Фреди Меркюри е сред основните композитори на Queen.

Той винаги бил готов да улови някоя идея или впечатление. За да не бъде изгубено вдъхновението му, асистентите му били инструктирани постоянно да носят бележник и химикал.

Именно по този начин се ражда „Life Is Real“ – песен, посветена на Джон Ленън, която Фреди създава по време на полет над Атлантическия океан.

7. Фреди Меркюри е бил и балетист

По време на концертите си с Queen той често демонстрирал драматично, театрално и понякога почти акробатично сценично поведение.

Но Фреди действително е имал сериозни умения и в балета.

През 1979 г. той участва с The Royal Ballet. По време на балетното представление изпълнява два от хитовете на Queen, които сам е написал – „Bohemian Rhapsody“ и „Crazy Little Thing Called Love“.

8. Бил луд по котките и дори им се обаждал по телефона

Фреди Меркюри бил истински любител на котките.

Той не само посвещава песни на своите домашни любимци – сред тях е „Delilah“, включена в албума „Innuendo“ и съдържаща моменти, наподобяващи котешки звуци.

Когато бил на турне, Фреди често се обаждал вкъщи. Причината била необичайна – искал да „разговаря“ с котките си.

В най-силните години от живота му той е имал до 10 котки.

9. Музиката и творчеството го обсебват до самия край

На 24 ноември 1991 г. Фреди Меркюри умира от СПИН. Новината за заболяването му е съобщена публично едва ден преди смъртта му.

Състоянието му се влошавало бързо и той отказал да приема лекарства, различни от обезболяващи.

Според Брайън Мей Фреди изобщо не се страхувал от края. Дори тогава той останал обсебен от музиката.

„Пишете ми песни. (...) Искам само да ги изпея, а когато ме няма, вие ги довършете.“

10. Фреди Меркюри като продуцент

Фактът, че Фреди бил готов след смъртта му други хора да довършат вокалните му записи, не бил необичаен.

Германският музикален продуцент Райнхолд Мак, работил активно с Queen, го описва като човек, който не бил особено технически ориентиран.

Но Фреди бил перфекционист.

В Queen той често поемал и ролята на продуцент, защото знаел точно как трябва да звучи една песен.

По време на записите на „One Vision“, например, той изпявал партията на барабаните заедно с Роджър Тейлър, докато изпълнението не стане точно такова, каквото си представял.

Почит

По случай 80-ия рожден ден на Фреди Меркюри днес, лондонският квартал Wembley Park представи впечатляваща нова артистична почит към легендарния вокалист на Queen.

Анаморфният стенопис „I’m Mr. Mercury“ е създаден от известния британски стрийт артист Франк Стайлс и превръща Spanish Steps – ключовата пешеходна връзка между две от най-емблематичните концертни места във Великобритания, стадион „Уембли“ и OVO Arena Wembley – в огромен портрет на Меркюри.

Именно на тези сцени Фреди и Queen са изнесли едни от най-запомнящите си концерти.

Стенописът съчетава емблематичен монохромен образ на Фреди Меркюри с ярък фон от цветове и графични елементи, вдъхновени от живота, интересите и артистичната му идентичност.

Франк Стайлс е нарисувал творбата като четири отделни произведения, които след това са били съединени в една анаморфна композиция, разположена върху всичките 58 стъпала.

Портретът се вижда само от едно място

Творбата е висока около 9 метра, но има един необичаен ефект.

Пълният образ на Фреди се появява само когато зрителят застане на специално обозначената жълта кръгла точка срещу стълбите.

Оттам отделните фрагменти се подреждат и превръщат в лицето на Меркюри. Ако човек се премести само на няколко крачки, портретът отново се разпада на отделни линии и цветни елементи.

В по-широката композиция са скрити множество препратки към живота на музикалната легенда.

Сред тях са кои шарани, които символизират дългогодишната любов на Фреди към Япония. Те са и препратка към дома му в Лондон, където той имал японска градина и езерце.

Крилатите женски фигури пък са свързани със зодиакалния знак Дева на Меркюри.

Същият мотив присъства и в герба на Queen, който Фреди проектира сам, като обединява зодиакалните знаци на членовете на групата в един символ.

По 58-те стъпала се издигат и избрани текстове от песните на Меркюри и негови цитати, създавайки символично пътуване от личността зад сценичния образ до световната икона, в която той се превръща.