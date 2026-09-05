Хванаха в Испания инфлуенсъра Стоян Колев. Кадри от ареста взривиха TikTok!

Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от испанските власти. Кадри от ареста са публикувани в собствения му профил в TikTok.

На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стаята, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.

Към момента се очаква официално потвърждение от българските власти за задържането му. Ако арестът бъде потвърден, Колев се очаква да бъде върнат в България, където срещу него има повдигнати обвинения.

Избяга с електронната гривна

Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че е напуснал домашния си адрес, въпреки че е бил с електронна гривна за проследяване.

След бягството си Стоян Колев дори излъчи видео, на което се вижда как пътува в неизвестна посока.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му домашен арест.

Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик при разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Два случая са в основата на обвиненията

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик.

Според обвинението Колев е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка.

Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик.

След като му е била определена мярка за неотклонение „постоянен арест“, той е започнал да вика и да използва нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Ако задържането в Испания бъде официално потвърдено, предстои да стане ясно кога и по каква процедура Стоян Колев ще бъде върнат в България.