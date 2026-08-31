Кървава трагедия в София: Млада жена е убита в апартамент

Млада жена е била убита в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“, а за престъплението е задържан чужд гражданин. Това съобщава БНТ, позовавайки се на информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Сигналът за тежкото престъпление е подаден около 7:00 ч. тази сутрин.

По първоначални данни задържаният е рускоговорящ мъж. Към момента няма официално потвърдена информация за неговата самоличност.

Все още не е установена и самоличността на убитата жена. Не са известни и обстоятелствата, довели до престъплението, както и възможният мотив.

На място са извършени процесуално-следствени действия, а разследването продължава. Очаква се да бъдат изяснени както самоличността на жертвата, така и връзката ѝ със задържания и причините за фаталния инцидент.