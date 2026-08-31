Жегата се връща, но за кратко: До 36° днес, после идват бури и градушки

Понеделник ще е предимно слънчев, а термометрите ще се качат до 36°. В началото на септември обаче времето ще обърне рязко посоката си – очакват се гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки, последвани от спад на температурите с до 5-6 градуса.
В понеделник, 31 август, над страната ще преобладава слънчево време. Следобед над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.
В най-големите градове се очакват:
София – 32°
Пловдив – 36°
Варна – 28°
Бургас – 27°
В планините също ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите в Западна България ще се развие купеста облачност, а главно в Югозападна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици.
На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 17°.
Морето остава приятно
По Черноморието денят ще бъде слънчев. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.
Температурите ще достигнат 27°-28°, а морската вода ще бъде 25°-26°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.
Следващите дни носят бури
Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България атмосферата ще стане по-неустойчива.
Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.
Температурите ще останат високи – между 31° и 36°, но по Черноморието ще бъдат по-ниски.
Четвъртък обръща времето
Истинската промяна идва в четвъртък.
С усилването на северозападния вятър ще нахлува хладен въздух, а атмосферата над страната ще стане силно неустойчива.
Очаква се мощна купесто-дъждовна облачност, на много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.
Дневните температури ще паднат с 5-6 градуса и максималните стойности ще бъдат предимно между 26° и 31°.
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в източните и планинските райони.