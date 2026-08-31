Жегата се връща, но за кратко: До 36° днес, после идват бури и градушки

Понеделник ще е предимно слънчев, а термометрите ще се качат до 36°. В началото на септември обаче времето ще обърне рязко посоката си – очакват се гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки, последвани от спад на температурите с до 5-6 градуса.

В понеделник, 31 август, над страната ще преобладава слънчево време. Следобед над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

В най-големите градове се очакват:

София – 32°

Пловдив – 36°

Варна – 28°

Бургас – 27°

В планините също ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите в Западна България ще се развие купеста облачност, а главно в Югозападна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 17°.

Морето остава приятно

По Черноморието денят ще бъде слънчев. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.

Температурите ще достигнат 27°-28°, а морската вода ще бъде 25°-26°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Следващите дни носят бури

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България атмосферата ще стане по-неустойчива.

Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Температурите ще останат високи – между 31° и 36°, но по Черноморието ще бъдат по-ниски.

Четвъртък обръща времето

Истинската промяна идва в четвъртък.

С усилването на северозападния вятър ще нахлува хладен въздух, а атмосферата над страната ще стане силно неустойчива.

Очаква се мощна купесто-дъждовна облачност, на много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Дневните температури ще паднат с 5-6 градуса и максималните стойности ще бъдат предимно между 26° и 31°.

В петък ще остане ветровито, с променлива облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в източните и планинските райони.