Заплаха за 6 града! Meteo Balkans бие аларма

Специално предупреждение за силни ветрове и нови бури отправиха синоптиците от Meteo Balkans към 6 града у нас.

Купесто-дъждовни облаци вече се образуват югозападно от София и носят риск от нови силни бури, бият аларма от Meteo Balkans. Очаква се атмосферният фронт да премине в непосредствена близост до столицата.

След това се очаква да се насочи на североизток към района на Драгоман, Сливница, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

За днес синоптиците са издали оранжев код (ниво 2) за опасни атмосферни явления.

Предупреждението е за бурни пулсации на вятъра, едри градушки с размер между 2 и 4 сантиметра, както и за интензивни поройни валежи за кратко време.

Метеоролозите допълват, че не е изключено отделни ядра да придобият характеристики на суперклетки, макар че според текущите прогнози тези процеси ще останат по-слабо изразени.