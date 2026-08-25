Ердоган обяви началото на Турския век

Турският президент Реджеп Таип Ердоган обяви началото на ера на „велика и силна Турция“ по време на реч в Ахлат, в източната част на страната, като заяви, че Сирия, Ирак и целият регион ще се насочат към повече мир и стабилност.

Ердоган каза, че турци, кюрди и араби трябва да се обединят като „братя“, и обвини неназовани сили в опити да подкопаят Турция и стабилността в региона.

По думите му тези, които се стремят да извличат полза от тероризма или да потопят региона в нестабилност, ще бъдат победени, без обаче да уточни кого има предвид, пише „Катимерини“, предава БГНЕС.

„Ние много добре знаем какви са вашите планове“, заяви Ердоган, като добави, че Турция също има свои планове и няма да се отклони от избрания курс.

Той каза още, че мирът, стабилността и братството ще надделеят, като обяви, че е започнал „Турският век“.

По думите му 86-те милиона граждани на страната ще се възползват от „нова ера за Турция“ на фона на продължаващата нестабилност в съседните страни Сирия и Ирак.