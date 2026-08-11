България и Турция с мащабни действия срещу престъпността, дрогата и трафикантите

България и Турция обединяват усилията си срещу новото поколение престъпност, извършвана от млади хора. За това са се договорили вътрешните министри на двете страни Иван Демерджиев и Мустафа Чифтчи по време на срещата си в София.

„И двете страни се съгласихме, че престъпленията, извършвани от млади хора, са феномен, с който трябва да се борим. Постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока“, заяви Демерджиев на съвместен брифинг.

Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи е на посещение у нас, в рамките на което България и Турция подписаха Меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете държави.

Документът предвижда по-тясно взаимодействие, обмен на опит и съвместни обучения на служители от двете страни. По думите на Демерджиев това ще даде възможност не само за професионален обмен, но и за изграждане на по-тесни лични контакти между полицаите.

„Това е възможност нашите служители да създадат чисто човешко взаимодействие по време на обученията“, посочи българският вътрешен министър.

Общ фронт срещу наркотиците и трафика

Сред основните приоритети, обсъдени от двамата министри, са борбата с нелегалната миграция, наркотрафика и наркоразпространението, трафика на хора, контрабандата и организираната престъпност.

„Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност и с тероризма във всичките му форми. Вярвам, че взаимодействието ни в това отношение ще се подобрява и повишава“, заяви Демерджиев.

Двамата са обсъдили и охраната и управлението на общата граница, като са набелязали мерки за подобряване на взаимодействието между службите.

Особено внимание е отделено на преминаването през общите гранично-пропускателни пунктове. Очаква се двете страни да работят за оптимизирането на трафика през летните месеци, когато традиционно се образуват сериозни опашки заради пътуващите от Западна Европа гастарбайтери към Турция.

Турция поиска екстрадицията на 89 души

Мустафа Чифтчи съобщи, че до момента Турция е поискала от България екстрадицията на 89 души, като за още 19 лица са отправени допълнителни искания. В същото време 24 души са били върнати в България.

„Ние не сме просто съседи, ние сме съюзнически партньори“, заяви турският вътрешен министър.

По думите му трансграничната престъпност, тероризмът, наркотрафикът, трафикът на хора и новите модели на организираната престъпност изискват все по-тясно взаимодействие между двете държави.

„Ще продължаваме борбата с новото поколение престъпност, което се превръща и в терористична заплаха. Като две съседни страни е важно да си сътрудничим в тази посока“, подчерта Чифтчи.

97% спад на определени престъпления

Турският министър даде пример и с тристранното взаимодействие между България, Турция и Гърция. По думите му след заседанието на тристранния механизъм, проведено на 29 април 2026 г. в Атина, броят на определен тип инциденти и престъпления е намалял с 97%.

Демерджиев също подчерта значението на този формат и потвърди ангажимента си да участва в следващото заседание на тристранния механизъм за борба с нелегалната миграция и опазване на границите.

Българският министър благодари на Турция и за усилията ѝ в борбата с нелегалната миграция и за връщането на незаконните мигранти в държавите им по произход. По думите му тези действия се оценяват както от Европейския съюз, така и от Европейската комисия.

Той посочи, че на извънредния съвет на министрите за мигрантската криза в Сеута доброто взаимодействие между България, Турция и Гърция е било дадено като пример за опазване на външните граници на ЕС.

София поиска помощ за незаконно придобито имущество

Сред обсъдените теми е била и борбата с престъпността, свързана с незаконно придобито имущество.

„Ние на свой ред поставихме проблема със значителните капитали, изнасяни в Турция и други държави вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифтчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност“, заяви Демерджиев.

По думите му Турция ще оказва съдействие за установяването на имущество, придобито чрез престъпна дейност, както и за последващото му връщане.

Двамата министри са се договорили взаимодействието между професионалните ръководства на двете ведомства да продължи в духа на постигнатите политически договорености.



Чифтчи покани българския си колега на посещение в Турция, а Демерджиев потвърди, че ще върне визитата.

„Вярвам, че никоя държава сама по себе си не може да обезпечи сигурността на един регион. В тази връзка добрите отношения и взаимодействието между България и Турция са добра основа за постигане на сигурност в региона на Балканите и Черно море“, заяви Демерджиев.

„Ще продължим да работим за сигурността на нашите граждани. Вярвам, че нашата обща воля ще допринесе за сигурността на целия регион“, каза в заключение Мустафа Чифтчи.