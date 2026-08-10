Костадинов с остър въпрос към украинския посланик

"Възраждане" приветства решението на Министерството на външните работи (МВнР) най-после да си влезе в правомощията и да привика посланика на Украйна в България. Това съобщи партията на Костадин Костадинов.



Лидерът на "Възраждане" е категоричен, че тя днес трябва да получи нота, с която страната ни да я обяви за персона нон грата. Не само заради разбилия се в България украински дрон, но и за намесата ѝ в случая “Баба Алино” и заради случая с двамата украински терористи, хванати у нас, посочиха още от партията.



И припомниха, че през май 2026 г. “Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България”.

Необходимостта за провеждането му беше обсъждането на мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.

В мотивите си тогава вносителите посочиха, че през месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България. У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.

Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г.

Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката. Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване.

На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали, докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода.

Според информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носеха слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно.

През май единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, всички останали партии - ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или въздържал се.

“Припомняме този случай на управляващите и очакваме да повдигнат въпроса пред украинската посланичка, която категорично не допринася за добрите дипломатически отношения между Украйна и България и има достатъчно основания да бъде обявена за персона нон грата”, категоричен е Костадин Костадинов, лидер на “Възраждане”.