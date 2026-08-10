Украинският посланик ще даде обяснения за дрона във Външно

Украинският посланик в България Олеся Илашчук се очаква да се яви днес в Министерството на външните работи за среща, свързана с инцидента с дрон, взривил се край Кардам.

Посланикът е била извикана още в събота от министъра на външните работи Велислава Петрова, но срещата е отложена за днес, тъй като през уикенда Илашчук е била в Киев.

Дронът се взриви край Кардам

Безпилотният летателен апарат е навлязъл във въздушното пространство на България в района на Кардам в събота сутринта. Около 8:00 часа дронът се е взривил.

При анализа на откритите останки е установено, че става дума за модел, използван широко от украинските въоръжени сили, съобщава bTV.

Според предварителната информация дронът не е бил засечен нито във въздушното пространство на Румъния, нито над България.

Ще има ли отговори?

Предстоящата среща в МВнР се очаква да даде повече яснота около произхода на безпилотния апарат и обстоятелствата, при които той е попаднал на българска територия.

Инцидентът идва на фона на продължаващата война в Украйна и повишената чувствителност на страните от региона към нарушения на въздушното пространство.

Очаква се след срещата да стане ясно каква е украинската позиция по случая и какви действия ще предприемат българските власти.