Политика

Украинският посланик ще даде обяснения за дрона във Външно

Олеся Илашчук трябва да се яви днес в МВнР заради инцидента край границата

Украинският посланик ще даде обяснения за дрона във Външно
Снимка: bTV
10 авг 26 | 8:11
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Украинският посланик в България Олеся Илашчук се очаква да се яви днес в Министерството на външните работи за среща, свързана с инцидента с дрон, взривил се край Кардам.

Посланикът е била извикана още в събота от министъра на външните работи Велислава Петрова, но срещата е отложена за днес, тъй като през уикенда Илашчук е била в Киев.

Дронът се взриви край Кардам

Безпилотният летателен апарат е навлязъл във въздушното пространство на България в района на Кардам в събота сутринта. Около 8:00 часа дронът се е взривил.

При анализа на откритите останки е установено, че става дума за модел, използван широко от украинските въоръжени сили, съобщава bTV.

Според предварителната информация дронът не е бил засечен нито във въздушното пространство на Румъния, нито над България.

Ще има ли отговори?

Предстоящата среща в МВнР се очаква да даде повече яснота около произхода на безпилотния апарат и обстоятелствата, при които той е попаднал на българска територия.

Инцидентът идва на фона на продължаващата война в Украйна и повишената чувствителност на страните от региона към нарушения на въздушното пространство.

Очаква се след срещата да стане ясно каква е украинската позиция по случая и какви действия ще предприемат българските власти.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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2 Коментара
Алито от София
преди 6 часа

Много ясно,ще каже лека грешка,тренеровъчен и безопасен,защото го познаха че е украйнски,иначе щяха да кажат че е Руски, като този у Румъния,въпреки че от украйна идва,което не е и за първи път,да обстрелват свой или чужди и да обвиняват Русия,зеления наркоман си е артист,но прост алчен артист,който в.момента е никой,а Евросекретарките му правят фелацио

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jankov2
преди 4 часа

До кога Българската държава ще акредитира такива фриволни персони, които са всичко друго, но не и дипломати?

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