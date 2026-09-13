Извънредно! Полша вдигна изтребителите заради руските удари по Украйна
Полетите от и до Люблин бяха временно спрени заради активността на руската далекобойна авиация
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Полетите от и до Люблин бяха временно спрени заради активността на руската далекобойна авиация
Безпилотни апарати се приближиха до границата
Румънският парламент вече прие закон, който позволява на властите да свалят дронове
Олеся Илашчук трябва да се яви днес в МВнР заради инцидента край границата
България има 3-4 завода за дронове и антидрон системи и те трябва да бъдат подкрепени, заяви лидерът на ГЕРБ
Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
Бивш министър обвини властта в липса на модерна противодронова защита и заяви, че старата съветска техника не върши работа
Бившият вътрешен министър предупреди, че страната няма достатъчно средства нито да открива, нито да неутрализира враждебни безпилотни апарати
Достъпът до мястото на инцидента е ограничен, докато експертите изясняват произхода и вида на апарата
Лидерът на "Възраждане" поиска да се установи произходът на безпилотния апарат и предположи, че най-вероятно е украински
Изпълнението на съвместни мисии по Air Policing с други държави-членки на НАТО е част от механизмите на Алианса
Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“
Летят днес и утре по план
Русия все още мълчи
Системите за отбрана засекли цели, едната преминала границата преди да изчезне от радарите
Оставането там е въпрос на лична отговорност и съответно поемане на риск", каза Марин Райков
Зае позиция спрямо действията, нарушаващи въздушното пространство на Турция
Въздушната заплаха от Русия затвори летища и предизвика нови искания за тежки санкции срещу Москва
Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство
Те са в небето, за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия