Общество

ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство на България

Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“

ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство на България
Снимка: БГНЕС
30 юни 26 | 17:50
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Григор Атанасов

Военновъздушните сили (ВВС) днес задействаха дежурни сили и средства в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон и в координация с тях. Самолет „Airbus A320“ е подал код 7500 на транспондера, обозначаващ незаконна намеса на борда. В 13:57 ч. самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница пДежурният изтребител успешно изпълнява задачата по  „Air Policing“о р. Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял  от 3-та авиационна база в 13:54 ч.

Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Република Турция, които също приведоха в готовност и вдигнаха във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през държавната граница. В 14:14 ч. въздухоплавателното средство напуска въздушното пространство на Република България.

Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на Република България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

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Автор Григор Атанасов

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