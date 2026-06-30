Общество

БАБХ засилва контрола върху транспортирането на живи животни през летните месеци

Официалните ветеринарни лекари ще одобряват маршрути за дълги превози само при гарантирани условия за хуманно отношение към животните

БАБХ засилва контрола върху транспортирането на живи животни през летните месеци
30 юни 26 | 17:51
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Иван Ангелов

Във връзка с очакваните високи летни температури Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда засилен контрол при одобряването на продължителните превози на живи животни. Целта е да се гарантира хуманното отношение към животните и безопасното им транспортиране, в съответствие с европейските изисквания. Предприетите мерки следва да предотвратят излагането им на топлинен стрес, обезводняване и риск за здравето по време на транспортиране.

БАБХ припомня, че съгласно европейското законодателство превозните средства за пътувания с продължителност над 8 часа трябва да разполагат с работеща вентилационна система, която да поддържа температура между 5°C и 30°C, включително при спряло превозно средство. Те трябва да бъдат оборудвани със система за контрол на температурата и да осигуряват достатъчно вода за всички превозвани животни.

Според научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) високите температури и влажността са сред най-сериозните рискове за животните по време на транспорт, особено при задържане на превозните средства в задръствания или на гранични пунктове.

При установяване на несъответствия с нормативните изисквания официалните ветеринарни лекари няма да одобряват маршрутните планове и няма да издават сертификати за продължителни превози.

Агенцията апелира и към собствениците на домашни любимци да не оставят животните без надзор в паркирани автомобили, дори за кратко време, както и при пътуване да им осигуряват достатъчно вода, добра вентилация и подходящи условия за защита от горещините. Грижата за животните през летните месеци е споделена отговорност, която е от съществено значение за тяхното здраве, благополучие и хуманно отношение.

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Автор Иван Ангелов

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