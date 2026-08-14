Втори влак дерайлира за денонощие. Настана хаос

Пътнически влак дерайлира днес в непосредствена близост до Лондон, взривявайки железопътния трафик на Острова в рамките на втория подобен тежък инцидент за по-малко от денонощие. Британската транспортна полиция официално потвърди за инцидента, който хвърли в паника пътуващите по една от най-натоварените линии в Югоизточна Англия.

Линейки и пожарни блокираха гара Уикфорд

Драмата се разигра в района на железопътната гара Уикфорд в графство Есекс, разположена на около 50 километра източно от британската столица. Сигналът за бедствието е подаден веднага, след като задните вагони на пътническата композиция са излезли от релсите в движение. На място незабавно бяха изпратени многобройни екипи на полицията, спешна медицинска помощ и пожарната, които заградиха периметъра. Според първоначалните данни от униформените вагоните са останали във вертикално положение и по чудо за момента няма съобщения за пострадали хора.

Пълна блокада и разследване на причините

От британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National Rail) реагираха светкавично, като обявиха, че причините за инцидента се изясняват в спешен порядък. Те предупредиха гражданите да очакват огромни затруднения и отменени курсове в движението на влаковете през цялата вечер.

Черен уикенд: Обърнати вагони и тежко ранени край Луис

Втората жп катастрофа се случи по-малко от 24 часа след друг кошмарен инцидент в околностите на град Луис в Южна Англия. Там влак, пътуващ от Лондон за курортния град Ийстбърн, излетя от релсите, при което три вагона се преобърнаха напълно. Тогава двама души бяха тежко ранени, а други 18 се разминаха с по-леки наранявания. Операцията по евакуацията на уплашените пътници в Луис отне повече от три часа, а причините за първото крушение също остават обект на тежко разследване.