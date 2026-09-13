Втори влак дерайлира за денонощие. Настана хаос
Спешни екипи се борят с железопътния апокалипсис
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Спешни екипи се борят с железопътния апокалипсис
Пътнически влак по линията Петрич-София е блъснал и убил на място 61-годишен мъж от село Усойка. Инцидентът е станал в четвъртък вечер около 19.50 ча...
Най-малко трима души са загинали и около 40 са ранени при сблъсък снощи между пътнически и товарен влак близо до белгийския град Лиеж, съобщава ДПА....
Влак излезе от релсите в Холандия и се преобърна няколко пъти, съобщи nos.nl. Инцидентът е станал близо до градчето Далфсен в източната част на страна...
Пожар е пламнал в пътническия влак Горна Оряховица - Плачковци. Инцидентът станал тази вечер в района на село Самоводене, съобщава Нова тв. Огънят би...
София. Първата пътническа линия по Дунав мост 2 ще бъде пусната в движение на 10 май. Влакът ще тръгне в 12 часа, когато заместник-министрите на транс...