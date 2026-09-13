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Пожар лумна в пътнически влак

Пожар лумна в пътнически влак

Пожар е пламнал в пътническия влак Горна Оряховица - Плачковци. Инцидентът станал тази вечер в района на село Самоводене, съобщава Нова тв. Огънят би...

11 декември | 23:20
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