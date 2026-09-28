Легендарен хотел на морето започва нов живот

Една от емблемите на Бургас - знаковият хотел „Мираж“, чийто силует от две десетилетия е сред най-разпознаваемите в града, отвори врати след сериозно обновяване и с нов мениджмънт. Четиризвездният хотел започва нов етап с 72 обновени стаи за над 140 гости, освежени общи пространства, ресторант с нова кулинарна линия и конферентна база, насочена към целогодишния бизнес и събитийния туризъм.

Новият екип влиза с ясната идея да запази характера на сградата, но да промени съдържанието зад фасадата.

„Хотел „Мираж“ е една от разпознаваемите сгради на Бургас и нашата цел е не просто да запазим тази идентичност, а да ѝ дадем ново съдържание. Започваме нов етап в развитието на хотела, основан на три основни принципа - качество, модерна градска и бизнес среда и лично отношение към госта. В настоящия етап основният ни приоритет е обновяването на цялото хотелско преживяване - от момента, в който гостът влезе във фоайето, до настаняването, ресторанта, бизнес срещите и свободното време.

Работим за по-съвременна визия на стаите и общите пространства, за по-високо качество на обслужването и за нов стандарт в ресторанта. Искаме човекът, който влиза тук, веднага да усеща промяната. Това трябва да бъде хотел, който живее всеки ден, а не сграда, която разчита единствено на миналото си“, каза за Флагман.бг Дарина Николова, изп. директор на „Мираж“.

Сградата има и сериозна база за делови срещи, конференции, обучения и корпоративни формати, включително голяма конферентна зала и отделна VIP зала на панорамния етаж. Именно това отличава „Мираж“ от голяма част от останалото хотелско предлагане в града - тук на едно място се събират настаняване, ресторант, бизнес пространства, паркинг и пряк достъп до основните пътни артерии.

В последните дни много бургазлии станаха свидетели и на любопитна гледка - дронове чистиха фасадата на сградата.