Нова трагедия на морето. Колко са жертвите

Огромна трагедия се разиграва в този момент в морския курорт Ахтопол - жена се е удавила в неохраняема зона на плажа, а в момента спасителни екипи издирват още един човек в изключително бурното море, съобщиха очевидци за Флагман.бг.

По първоначална информация преди около час четирима души са влезли във водата въпреки тежките условия. Двама от тях са успели да бъдат спасени, жената е загинала, а четвъртият човек остава в неизвестност. Заради силното вълнение опасенията за съдбата му са сериозни.

Морето по Южното Черноморие е изключително опасно през последните дни и вече отне няколко човешки живота. В Созопол загинаха 7-годишно момче и 44-годишен мъж, а в Поморие бе открито тялото на 61-годишен украински гражданин. Само дни по-рано 44-годишен полски турист се удави и в Слънчев бряг. Поредният инцидент в Ахтопол идва при силно вълнение и опасни течения, при които влизането във водата крие пряк риск за живота.

Към този момент издирването на изчезналия край Ахтопол продължава. Няма официално потвърждение за неговата съдба.