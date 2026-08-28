Здравният министър се разпореди. Проверяват манастир

Министерството на здравеопазването проверява Гложенския манастир "Свети Георги Победоносец" след сигнал за предоставяне на помещения за настаняване на посетители.

Проверката е разпоредена от здравния министър Катя Ивкова и ще бъде извършена от РЗИ-Ловеч, става ясно от официален отговор на министъра по време на парламентарния контрол, посочва Bulgaria On Air.

При справка в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение не е установена регистрирана услуга, свързана с настаняване в манастира на хора извън монасите, които живеят там.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че регионалните здравни инспекции осъществяват контрол върху регистрираните обекти с обществено предназначение. Тъй като подобна услуга в Гложенския манастир не фигурира в регистъра, органите на държавния здравен контрол досега не са извършвали инспекции по отношение на предоставянето на подслон на поклонници и вярващи.

"С цел недопускане риск за общественото здраве съм разпоредила проверка от РЗИ-Ловеч на изнесените в сигнала Ви факти и обстоятелства", обяви Катя Ивкова.

Здравният министър се ангажира резултатите от проверката и предприетите действия да бъдат оповестени след приключването ѝ.

От МЗ посочват още, че манастирите са юридически лица по силата на Закона за вероизповеданията и тяхната светска и стопанска дейност подлежи на контрол от различни държавни институции.