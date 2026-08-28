Германия отваря още въздушни врати към българското Черноморие

Българското Черноморие ще стане значително по-достъпно за германските туристи през летния сезон на 2027 г. Нови полетни програми ще осигурят допълнителен капацитет от ключови летища в Германия до Варна и Бургас, а Министерството на туризма продължава да привлича още авиокомпании и директни маршрути. Corendon Airlines и ICC вече планират нови връзки, а паралелно се водят активни разговори и с Condor. Допълнителен импулс за въздушния трафик се очаква и от Евровизия 2027 в Бургас.

Полети, полети, полети - това е целта ни!

Министърът на туризма д-р Илин Димитров постави директно основния приоритет пред подготовката на сезон 2027. „Полети, полети, полети - това е целта ни! Искаме България да бъде по-достъпна за туристите от Германия и заедно с авиокомпаниите да откриваме нови директни връзки с българското Черноморие“, заяви той.

Corendon Airlines ще изпълнява полети от Кьолн/Бон до Варна и Бургас, както и от Нюрнберг и Щутгарт до Варна. Програмата е планирана за периода от май до септември 2027 г. и ще разшири избора на директни връзки от няколко от важните германски пазари към българското крайбрежие.

Най-малко 14 полета седмично от ICC

Допълнителен сериозен капацитет ще осигури ICC. От 9 май до 3 октомври 2027 г. компанията ще свързва Хановер, Дюселдорф и Лайпциг/Хале с Варна и Бургас.

От всяко от трите германски летища са предвидени най-малко по два полета седмично до двете български морски летища. По направленията Хановер - Бургас и Лайпциг/Хале - Бургас програмата е още по-интензивна - по три полета седмично. Така само ICC ще осигурява най-малко 14 полета седмично към Варна и Бургас.

Първият полет идва точно за Евровизия

Началото на програмата на ICC е избрано така, че да съвпадне с провеждането на Евровизия 2027 в Бургас. Първият полет от Германия до морския град е планиран за 9 май.

Международното събитие създава допълнителен потенциал за увеличаване на въздушния трафик към България. Очаква се Евровизия да привлече посетители от редица европейски пазари и да повиши търсенето както на самолетни билети, така и на туристически услуги, настаняване и транспорт по Южното Черноморие.

Към вече утвърдените авиокомпании идват нови

Новите програми ще допълнят полетите на превозвачи, които вече имат стабилно присъствие по направленията към България - Eurowings, Discover Airlines, TUIfly, Sundair, Freebird, Wizz Air и други.

Така не само се увеличава броят на наличните места, но и се разширява изборът за германските туристи по отношение на градове на отпътуване, дни за пътуване и възможности за директно достигане до Варна и Бургас.

Министерството работи за още капацитет

Министерството на туризма продължава активната работа с авиокомпании, туроператори и летищни оператори за привличане на допълнителен въздушен капацитет и откриване на нови директни маршрути през сезон 2027 г.

В тясно партньорство с Fraport Twin Star Airport Management се работи за привличането на нови авиокомпании и за развитието на въздушната свързаност на летищата във Варна и Бургас. Целта е българското Черноморие да разполага с по-широка и по-устойчива мрежа от директни връзки с основните европейски пазари.

Condor също е в плановете

Паралелно се водят активни разговори за включването на България в портфолиото на авиокомпания Condor. Подобна стъпка би разширила още повече предлагането от германския пазар и би дала възможност страната да достигне до нови групи туристи.

Разширяването на въздушната свързаност остава едно от ключовите условия за увеличаване на туристическия поток от Германия и за по-добрата достъпност на българското Черноморие през сезон 2027 г.