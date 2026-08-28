Петрова отговори за санкциите срещу Русия: Българският интерес е бил водещ

„Позицията ни е била в защита на националния интерес.“ Така министърът на външните работи Велислава Петрова защити действията на България по отношение на Искандер Махмудов и 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Тя подчерта, че българската позиция не е формирана еднолично, а след становища на компетентните институции и обсъждане по Координационния механизъм за изпълнение на санкциите. Според нея единствената цел е била да бъдат защитени конкретни български икономически интереси.

Решението е минало през институциите

Въпросът беше поставен от депутатите Христо Гаджев и Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС, които поискаха да разберат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес България е настояла Махмудов да бъде изваден от санкционния списък.

Петрова обясни, че преди формирането на позицията е проведена среща по Координационния механизъм по изпълнение на санкциите и е взето решение процедурата да премине във възможно най-формален институционален ред. По думите й предложенията са били разгледани именно през призмата на възможните последствия за страната.

Рискът е бил за български икономически интереси

Министърът посочи, че евентуални ограничения срещу Махмудов като собственик на „Трансмашхолдинг“ биха могли да засегнат българските интереси заради връзката с руската компания „Метровагонмаш“. България използва дерогации от европейските санкции по отношение на компанията, свързани с необходимостта от поддръжка и доставки за определена инфраструктура.

Петрова използва и този аргумент, за да отговори директно на поставения от депутатите въпрос. Тя напомни, че именно по време на управление на ГЕРБ за „Метровагонмаш“ вече е била поискана дерогация.

„Интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ за тази компания е била поискана дерогация“, заяви външният министър.

„Явно тогава сме смятали, че е имало риск за българския интерес. Трудно е да се разбере защо сега не смятате така“, добави Петрова.