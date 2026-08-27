Ясни са мачовете на Левски в Лига Европа

Шампионът на България Левски вече знае датите, на които ще изиграе своите осем мача в основната фаза на Лига Европа през сезон 2026/27. Точната програма на „сините“, включително съперниците, домакинствата, гостуванията и началните часове, ще стане ясна след жребия за турнира.

Жребият за основната фаза на Лига Европа е утре, 28 август, от 14:00 часа българско време. Левски ще бъде в четвърта урна и ще научи осемте си съперника. Церемонията ще се проведе в Монако, пише gol.bg.

Българският шампион си осигури участие в основната фаза на Лига Европа, след като отпадна в плейофите на Шампионската лига. Левски загуби реванша срещу АЕК в Атина с 0:4 и продължава европейското си участие във втория по сила клубен турнир на УЕФА.

Кога са мачовете на Левски в Лига Европа

Основната фаза на Лига Европа започва на 16 и 17 септември 2026 г. и приключва на 28 януари 2027 г.

Официалните дати на осемте кръга са:

1 кръг: 16/17 септември 2026 г.

2 кръг: 15 октомври 2026 г.

3 кръг: 22 октомври 2026 г.

4 кръг: 5 ноември 2026 г.

5 кръг: 26 ноември 2026 г.

6 кръг: 10 декември 2026 г.

7 кръг: 21 януари 2027 г.

8 кръг: 28 януари 2027 г.

Първият кръг е изключение и ще се проведе в два дни – сряда и четвъртък, 16 и 17 септември. Останалите срещи от основната фаза са насрочени за четвъртък.

Това означава, че Левски ще изиграе шест европейски мача преди края на 2026 г., а последните два ще бъдат през януари 2027 г.

Точните начални часове на осемте мача на Левски ще станат известни след изготвянето на пълната програма.

Според регламента на УЕФА двубоите от основната фаза на Лига Европа по принцип могат да започват в 17:30, 19:45 или 22:00 часа наше време. УЕФА има право да прави изключения.

В последния, осми кръг всички срещи трябва да започнат едновременно – в 22:00 часа на 28 януари 2027 г.

Важно е, че веднага след жребия няма непременно да бъдат известни точните дати и часове за всеки отбор. УЕФА обяви, че пълната програма на Лига Европа с датите и началните часове на срещите ще бъде публикувана най-късно в неделя, 30 август.

В основната фаза на Лига Европа участват 36 отбора, които са разделени в четири урни.

Левски ще бъде в четвърта урна. Всеки участник получава осем различни съперника и играе по два мача срещу представители на всяка от четирите урни.

„Сините“ ще имат общо 8 мача – 4 домакинства и 4 гостувания. Няма да има традиционни групи и няма да се играят по два двубоя срещу един и същ противник.

След осемте кръга всички 36 отбора ще бъдат подредени в общо класиране. Първите осем ще се класират директно за осминафиналите, а отборите между 9-о и 24-о място ще играят плейофи за попадане сред най-добрите 16. Завършилите от 25-о до 36-о място отпадат от европейските турнири.

Левски ще научи своите осем съперника в петък, 28 август. Жребият за основната фаза на Лига Европа започва в 14:00 часа българско време.

След него УЕФА ще изготви окончателната програма, която ще покаже срещу кой отбор Левски ще играе във всеки от осемте кръга, кои четири срещи ще бъдат домакински и кои четири – гостувания.

Пълният график с точните дати и часове трябва да бъде обявен не по-късно от 30 август.

В жребия може да има и втори български представител – ЦСКА, но „червените“ са изправени пред изключително тежка задача.

ЦСКА приема ОФИ Крит тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в реванш от плейофите за основната фаза на Лига Европа.

В първата среща в Гърция ЦСКА загуби с 0:3, което означава, че отборът трябва да направи сериозен обрат в София, за да се класира за основната фаза.

Ако ЦСКА елиминира ОФИ Крит, за „червените“ ще важи същият формат като за Левски – 8 различни съперника, 4 домакинства и 4 гостувания в основната фаза на Лига Европа.

При отпадане от ОФИ Крит ЦСКА няма да приключи участието си в Европа, а ще продължи директно в основната фаза на Лигата на конференциите.

Така още на 28 август Левски със сигурност ще научи осемте си съперника в Лига Европа, а при обрат на ЦСКА срещу ОФИ Крит България ще има два отбора в основната фаза на турнира.