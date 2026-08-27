Веласкес призна болката, но защити Левски след тежкия удар

Болката в Левски след отпадането от Шампионската лига е огромна, но от съблекалнята не дойдоха оправдания. Хулио Веласкес призна директно, че АЕК е бил по-добрият отбор, Кристиан Димитров настоя, че „сините“ трябва да бъдат горди от направеното в Европа, а Армстронг Око-Флекс определи поражението като един от най-болезнените моменти в кариерата си. Тримата приеха удара по различен начин, но се обединиха около едно - загубата тежи, ала тя не може да заличи целия европейски път на отбора.

Краткият фон е тежък - след равенството в първия мач Левски загуби убедително реванша и остана извън Шампионската лига. Европейската кампания обаче продължава в Лига Европа, където отборът вече си осигури място след дълго отсъствие от същинската фаза на турнирите. Именно към това се опита да насочи погледа и Веласкес, макар непосредствено след мача разочарованието да беше очевидно.

Веласкес: Няма как да си въобразяваме нещо друго

Испанецът беше пределно откровен за случилото се на терена и не потърси обяснения извън качеството на съперника. „Много просто, когато видим мача - АЕК беше по-добрият отбор от нас - от първата до последната минута. Това е реалността, няма как да си въобразяваме нещо друго“, заяви Веласкес. По думите му гръцкият тим е защитавал изключително добре, движил е топката бързо и е поставил Левски под сериозно напрежение още през първата част.

Треньорът обаче категорично отказа тежкият резултат да промени отношението му към футболистите. „Не ми се променя мнението за моите играчи, аз съм горд с тях. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Разбира се, че искахме да играем в Шампионска лига, но е важно и да осъзнаем нивото и да признаем превъзходството на съперника, който има страхотни футболисти на индивидуално ниво“, каза той. Веласкес подчерта, че самият факт, че Левски отново ще играе в същинската фаза на европейски турнир след дълга пауза, не трябва да бъде подценяван.

„Не съм ядосан, такива неща се случват“

Веласкес не скри, че Левски не е започнал добре срещата, докато АЕК е влязъл в нея по възможно най-силния начин. „Не съм ядосан, такива неща се случват в живота. Трябва да играеш изключително добре, в някои моменти от мача го имаше това. Но нашият противник беше много добър“, каза испанецът. Той отново подчерта, че остава горд с клуба, футболистите и привържениците.

Мислите му вече са насочени и към Лига Европа, макар поражението още да тежи. „Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава“, заяви Веласкес. За него най-важното сега е отборът да анализира случилото се и да не позволи една тежка вечер да се превърне в по-дълга криза.

Око-Флекс: Болезнено е да паднеш на последното стъпало

Най-емоционално прие отпадането Армстронг Око-Флекс. Ирландецът открито призна, че възможността Левски да стигне до Шампионската лига е означавала много за него и за целия клуб. „Разочарован съм, тъжен съм за себе си, за клуба. Това беше невероятна възможност да играем в Шампионската лига. Истината е, че клубът не е играл в този турнир от много дълго време и не знам кога ще е следващият път“, каза той.

Око-Флекс определи загубата като личен тежък момент и посочи началото на мача като решаващо. „Бих казал, че това е болезнен момент в кариерата ми, защото бяхме толкова близо. До последния мач бяхме непобедени. Болезнено е да паднеш на последното стъпало“, призна нападателят. Според него Левски е загубил двубоя още в първите 20 минути, а на такова ниво всеки слаб старт се наказва безмилостно.

Дори предстоящите мачове в Лига Европа не можеха веднага да утешат Око-Флекс. „Има големи клубове в Лига Европа, сега обаче не мисля за това, защото преди два часа имахме възможността да сме в Шампионската лига и сега няма как да мисля за това. Ще ми трябва време, защото съм разстроен. От утре ще мисля за това“, каза той.

Кристиан Димитров: Трябва да сме горди

Капитанът Кристиан Димитров беше по-лаконичен, но също не потърси оправдание за поражението. „Допуснахме много рано два гола. Оттам нататък дадохме всичко от себе си, но загубихме. Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските мачове и трябва да сме горди“, заяви централният защитник.

Димитров отдели специално внимание и на феновете, които последваха отбора далеч от България. „Искам да благодаря на феновете за тази подкрепа, толкова километри са пропътували. Искам да им благодаря от името на целия отбор“, каза капитанът. Тежката вечер остави Левски без Шампионска лига, но думите след последния съдийски сигнал показаха, че в съблекалнята вече се опитват да превърнат болката в гориво за следващите европейски мачове.