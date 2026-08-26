Левски влиза в огъня на Атина! Една победа дели „сините“ от мечтата

Дойде вечерта, за която Левски работеше през цялото европейско лято. „Сините“ гостуват на АЕК Атина в решителния реванш от плейофния кръг на Шампионската лига, след като първият двубой в София завърши 0:0. Началото на „АЕК Арена“ в Неа Филаделфия е в 22 часа, а над 1500 привърженици на Левски се очаква да дадат своя глас в 32-хилядния стадион. Победителят продължава напред, а Хулио Веласкес вече даде най-ясната рецепта - страхът няма място в подобен мач.

Атина чака, Левски няма намерение да се крие

Реваншът започва от абсолютна нула след равенството без голове в София. АЕК ще има зад себе си пълен и шумен стадион, ще опита да притисне Левски още от първите минути и разполага с футболисти, чиито индивидуални качества Веласкес открито признава.

Испанецът обаче не пристигна в Гърция, за да брани резултат. „Ние ще излезем, за да наложим нашия стил и да продължим напред. Необходимо е да подходим реалистично. На този стадион се играе трудно, противникът е много силен и трябва да се представим изключително добре“, заяви треньорът.

После дойде и изречението, което най-добре описва настроението преди реванша: „Ясно е, че излизаме с огромното желание да направим добър мач и да го спечелим.“

„Ако излезем със страх, 100% ще загубим“

Веласкес не скри какво очаква от началото. Според него АЕК ще се опита веднага да пренесе играта в половината на Левски и да използва енергията на публиката. Именно първите минути могат да се окажат един от най-сериозните психологически тестове за българския шампион.

„АЕК ще опита от първата минута да се пренесе в нашата половина. Имат много добър отбор и добри изпълнители. Ако излезем със страх, 100% ще загубим мача. За да спечелим, трябва да покажем себе си“, каза Веласкес.

Треньорът иска футболистите му не просто да издържат атмосферата, а да я приемат като част от голямата вечер. „Не става въпрос само да излезем и да играем, а и да се забавляваме пред такава публика и на такъв стадион“, подчерта той.

Над 1500 левскари тръгват с отбора към мечтата

Левски няма да бъде сам в Неа Филаделфия. Очаква се повече от 1500 български фенове да бъдат на трибуните и да опитат да се чуят сред десетките хиляди привърженици на АЕК.

За самия Веласкес числата престават да имат значение в момента, в който съдията даде начало. „Броят й е за журналистите и феновете. Лично за мен това е без значение след първия съдийски сигнал“, каза той за публиката.

Главен арбитър на двубоя ще бъде един от най-авторитетните съдии в европейския футбол - французинът Клеман Тюрпен.

Дузпите чакат някъде на хоризонта

След 0:0 в първата среща възможността реваншът да стигне отвъд редовното време няма как да бъде пренебрегната. Веласкес обаче отказа да превръща дузпите в централна тема преди срещата.

„Дали след края на тренировката ще бием по някоя дузпа, това няма да бъде определящо в мача. Оставям го на играчите. Ако искат да го тренират, да тренират. Ако не - не“, заяви наставникът.

Според него реалната дузпа в решителен европейски мач няма много общо с изпълнението на тренировка. „В официален мач обстановката е различна и ако стигнеш до дузпи, вече си сменил половината отбор. Определящо е и кондиционното и емоционално състояние“, обясни Веласкес.

Сентейес: Всичко зависи от нас

Същото самочувствие демонстрира и защитникът Алекс Сентейес. Той призна, че още при пристигането си на „Герена“ е знаел за възможността да играе в квалификациите на Шампионската лига, но постепенно очакванията му са станали по-големи.

„С времето започнах да мечтая и за повече. Извървяхме труден път, но показахме, че можем да стигнем дотук. Аз лично съм спокоен за този мач. Считам, че ще бъде трудно, но както каза и треньорът, трябва да излезем и да направим следващата стъпка“, заяви той.

Испанският защитник не иска Левски да се вторачва прекалено в АЕК. „Трябва да вземем предвид индивидуалните качества на футболистите им, но всъщност всичко си зависи от нас. Искаме да наложим нашия стил на игра и да постигнем важна победа“, каза Сентейес.

„Това е сбъдната мечта“

Най-силните думи на Сентейес обаче бяха за атмосферата в съблекалнята. Там според него няма страх от мащаба на мача, а точно обратното - страст и огромно желание вечерта в Атина да бъде превърната в нещо специално.

„В съблекалнята виждам доста емоции, доста страст. Климатът е много здравословен и всички сме мотивирани да спечелим мача. Ще видите точно това“, обеща защитникът.

А след това определи самото достигане до този двубой по най-простия начин: „Утрешният мач е наградата за хората, които работят в клуба. Това е сбъдната мечта“.

Тази вечер мечтата вече няма да бъде в съблекалнята или в думите преди мача. В 22 часа тя излиза на терена на „АЕК Арена“.