Веласкес каза как Левски ще победи АЕК

Треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди утрешния реванш от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК, който е с начален час 22:00.

"На всички ни е ясно срещу какъв отбор се изправяме, с изключителни индивидуални представители. Излизаме с ясната идея да наложим нашия стил и да продължим напред. Логично е да подходим реалистично. На този стадион се играе трудно, срещу много сериозен противник. Трябва да се представим изключително добре, брилянтно, бих казал, а и те да нямат ден. За да нямат добър ден, трябва да положим усилия и да им направим труден двубоя.

Но е ясно, че излизаме с огромно желание да направим добър мач и ако можем, да го спечелим", започна Веласкес.

"Трябва да можеш да се състезаваш в такъв род мачове. Не става въпрос само да излезеш да изиграеш мача и да покажеш най-доброто, а да се забавляваш пред такава публика. Публиката е повече за вас, журналистите. За мен след първия съдийски сигнал е без значение дали са 500 или 50 000. Трябва да можеш да се изключиш и да се концентрираш върху това, което става на терена. Без съмнение, когато сме домакини или играем като гост в България пред нашата публика, дава предимство.

Няма да е първи мач, в който да покажем, че сме способни да продължим напред, след като сме гост на реванша. Дано се получи добър за нас резултат.

Дали след края на тренировката ще изпълните някоя дузпа, няма да е определящо дали ще вкараш или изпуснеш в официалния мач. Приемам въпроса за дузпте по най-нормалния начин. Ако някой иска да тренира - добре, ако ли не - не. В официалния мач изпълнението е по-специално. На първо място, защото когато стигнеш до дузпи, си сменил почти половин отбор. След това идва кондиционното състояние. На мен лично не ми говори нищо кой как бие дузпи на тренировка - даже може да ме обърка", допълни Веласкес.

"Анализът е различен в зависимост срещу кой отбор излизаш да играеш. Нашият беше подготвен. Фокусът е върху това, което наблюдавахме и изиграхме в първия мач срещу тях. Наблюдавах и срещата им срещу Ираклис. Но вторият мач не беше определящ за анализа. Много е различно. Трябва да имаш предвид много обстоятелства, когато анализираш даден процес. Ако се съсредоточиш само върху такива мачове, може да си извадиш грешен извод. За анализа ни помогна мача в София. Ще променим някои неща. Ще видите утре как ще играем.

Ще видим къде и какво да променим, за да се възползваме и имаме предимство. Винаги трябва да се гледа по-глобално и да вземем повече елементи. Предполагам, че утре ще се опитат да наситят нашата половина. Имат много добри изпълнители, но е ясно, че ако утре излезем със страх, 100% ще загубим мача. За да спечелим, трябва да го покажем на терена с характер и смелост. Да покажем себе си", добави треньорът на "сините".