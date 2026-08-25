ЛУКОЙЛ запазва стабилни доставки и отчита силни продажби

Рекорден дневен обем на продажбите за бензиностанциите на „ЛУКОЙЛ“ през последните 4 години и половина отбеляза компанията.

На 31 юли 2026 г. са реализирани 2,998 млн. литра горива, което представлява рекорден дневен обем на продажбите за бензиностанциите на компанията за последните 4,5 години, сочат официалните данни на дружеството.

Горивата за септември осигурени, договарят се октомврийските

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД разполага с договорени доставки на нефт до края на септември, като вече се договарят необходимите количества за октомври, съобщи на 13 август особеният управител на „ЛУКОЙЛ“ Евгени Симеонов, който заедно с вицепремиера Александър Пулев даде пресконференция. Двамата съобщиха за големи победи. Предотвратихме срив и дефицит в пазара на горива в страната.

Доставките се осъществяват само от големи международни компании при стриктно спазване на приложимите санкционни режими. Не се купува и няма да се купува нефт от санкционирани дружества, категорично увери особеният управител Евгени Симеонов.

Удължаването от страна на Великобритания на генералния лиценз за четирите дружества на "ЛУКОЙЛ" в България, е от изключително значение за сигурността на българския пазар на горива. С удължаването на лиценза се предотврати риска от тежка криза с доставките на светли горива в България.

По думите на Евгени Симеонов преработката в рафинерията през последните два месеца е изключително повишена. „Лукойл България“ изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години в България. Изпълнението на плана е над 30%“, добави Симеонов и посочи, че цените на горивата в България се влияят от всички международни фактори, които влияят на цените в цяла Европа.

„Заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и в Персийския залив не функционират. Това довежда до тежки дефицити на течни горива в Европа и целия свят“, заяви Евгени Симеонов.

Той посочи, че на този фон надценката, с която работи "Лукойл“, е минимална. "Ние успяваме да поддържаме едни приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат. Август месец е свързан с най-активното потребление в цяла Европа. В септември очакваме успокояване на цените“, увери Симеонов.

Разширяване на продуктовата гама

Продажбите на стоки през юли 2026 г. достигат 107% в евро спрямо юли 2025 г. През периода е разширена продуктовата гама в търговските обекти, включително с допълнителни предложения в категориите здравословни и тонизиращи продукти, което е отговор на променящите се потребителски предпочитания, отчитат още от компанията.

Нивото на клиентското обслужване, измерено чрез показателя NPS, достига 86,8 пункта през юли 2026 г., което представлява подобрение с 2 пункта спрямо юли 2025 г.

Изминалото тримесечие на 2026 г. се характеризира с положителна динамика в дейността на компаниите от групата „ЛУКОЙЛ“ в България и затвърждаване на позициите на пазара на горива на едро и дребно. В резултат на последователното изпълнение на стратегическите цели на компанията и ефективната работа на особения търговски управител Евгени Симеонов и екипите на дружествата са отчетени силни оперативни и финансови резултати, надхвърлящи първоначално заложените планове.

Финансово състояние и ликвидност

През последните два месеца се наблюдава ръст на международните котировки на петрола и петролните продукти. Ценовата динамика на горивата следва международните пазарни тенденции, като при формирането на цените се отчитат публикуваните котировки на S&P Global Platts, както и стойността на запасите на дружеството. Повишаването на международните котировки оказва положително влияние върху стойността на запасите и допринася за добрите финансови резултати на дружеството от началото на годината.

Към момента дружеството разполага с добра ликвидност, която осигурява стабилна основа за текущата му дейност и бъдещото развитие. Няма неизпълнени договори и поети ангажименти. Декларираните данъци, задължителни осигурителни вноски и акцизи са в значителни размери и се внасят в Република България в съответните нормативно определени срокове.

През периода са извършвани серия проверки от компетентни контролни органи и регулатори, като при нито една от тях не са установени нарушения или нередности в дейността на дружествата.

"ЛУКОЙЛ България" ЕООД - търговия на дребно

През юли 2026 г. "ЛУКОЙЛ България" ЕООД отчита силни резултати по основните показатели за търговията на дребно.

Продажбите на горива достигат 100% от поставената цел. Обемът на продажбите е 100% спрямо юли 2025 г. В стойностно изражение продажбите в евро достигат 124% спрямо юли 2025 г.

Програма за лоялност "ЛУКОЙЛ КЛУБ"

През юли е отчетен рекорден дял на транзакциите, чрез мобилното приложение на програмата за лоялност "ЛУКОЙЛ КЛУБ". Делът на транзакциите чрез мобилното приложение достига 72,8% от общия брой транзакции по програмата, което представлява увеличение с 5,6% спрямо юли 2025 г.

Като част от развитието на дигиталните инструменти за взаимодействие с клиентите за първи път е активирана дигитална скреч карта. Инструментът позволява провеждането на промоционални активности и предоставянето на награди на крайните потребители в дигитална среда.

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

През 2026 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД отчита значително увеличение на обемите на преработка.

Динамиката на месечната преработка на нефт сочи:

Начало на 2026 г. - около 450 хил. тона

Юни 2026 г. - 527 хил. тона

Юли 2026 г. - 560 хил. тона

През юли 2026 г. е отчетен най-добрият резултат на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД от началото на годината. Производствените планове са преизпълнени значително. Паралелно с увеличаването на обемите на преработка се наблюдава и подобрение на ликвидността на предприятието. В рамките на периода са преодолени идентифицираните в началото на годината рискове и сценарии, свързани с възможни касови разриви.

На база на отчетените резултати 2026 г. се очертава като период на значително подобрение на оперативните и финансовите показатели на компаниите от групата "ЛУКОЙЛ" в България и създава стабилна основа за последващо развитие на дейността, съобщиха още от компанията.