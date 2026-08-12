Великобритания хвърли спасителен пояс на "Лукойл". Хитър ход

Великобритания удължи до 29 октомври т.г. срока на генералния лиценз, който позволява финансови трансакции с българските дружества на руския петролен гигант „Лукойл“. Решението на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското финансово министерство идва буквално часове преди изтичането на предишното разрешение. То дава глътка въздух на бургаската рафинерия „Нефтохим“ и веригата от 500 бензиностанции, които иначе са подложени на тежки санкции заради войната на Русия в Украйна. И хитър ход от страна на Великобритания.

Дерогация от САЩ

Синхронизирането е направено по изрично искане на българската държава, за да съвпадне с дерогацията, дадена от американските власти (OFAC). Така четирите ключови дружества у нас – „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“ – ще могат да плащат на контрагенти и да оперират с банкови институции, без да блокират петролния пазар у нас.

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Основен мотив за това решение е предотвратяването на сериозен икономически шок на Балканите. Тъй като бургаската рафинерия е най-голямата в целия регион, всяко внезапно спиране на работата ѝ заради банкови блокировки би предизвикало огромен дефицит на горива и рязък скок на цените по бензиностанциите.

Наред с това, западните столици се опитват да осигурят достатъчно време за финализиране на голямата сделка по смяна на собствеността. „Лукойл“ вече постигна споразумение за продажба на международните си активи на американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) и Лондон съзнателно избягва блокирането на бизнеса, за да позволи неговия плавен преход в ръцете на нов западен инвеститор.

Не на последно място стои и геополитическата солидарност със съюзниците в НАТО и ЕС. Удължаването на лиценза е директен отговор на нуждите на София, тъй като партньорите не желаят да подкопават енергийната сигурност на България, докато страната преминава през сложен преход и укрепва своите стратегически доставки.

