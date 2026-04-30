Руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Газпром“ отчетоха милиардни печалби

Руският енергиен сектор изпраща противоречиви, но финансово впечатляващи отчети. Двата основни стълба на икономиката на страната – „Лукойл“ и „Газпром“, обявиха значително увеличение на нетните си печалби, въпреки свиването на общите приходи и усложнената пазарна обстановка.

Феноменалният скок на „Лукойл“

Най-големият частен петролен производител в Русия, „Лукойл“, регистрира зашеметяващ ръст през първото тримесечие на 2026 г. Чистата печалба на компанията е скочила почти четирикратно, достигайки 61,8 млрд. рубли. За сравнение, през същия период на миналата година този показател е бил едва 16,3 млрд. рубли.

Интересното в случая е, че този успех идва на фона на спад в приходите с 10,4% (до 523,07 млрд. рубли). Това предполага сериозна оптимизация на разходите и повишена ефективност, тъй като брутната печалба се е увеличила повече от два пъти, а печалбата преди облагане с данъци е нараснала над четири пъти до 87,7 млрд. рубли.

„Газпром“: Стабилност при високи дългове

Газовият гигант „Газпром“ също публикува своите годишни резултати за 2025 г., които показват 7-процентов ръст на чистата печалба, разпределена сред акционерите. Тя възлиза на внушителните 1,307 трилиона рубли.

Подобно на „Лукойл“, и при „Газпром“ се наблюдава свиване на приходите – с 9% до 9,771 трилиона рубли. Четвъртото тримесечие на 2025 г. обаче е било по-слабо в сравнение с предходната година, като печалбата за периода е спаднала до 189,5 млрд. рубли (спрямо 228,7 млрд. рубли година по-рано).

Дълговото предизвикателство

Въпреки печалбите, финансовото състояние на „Газпром“ показва признаци на напрежение по отношение на задлъжнялостта. Общият дълг на холдинга е достигнал 6,74 трилион рубли.

Важният икономически показател „чист дълг към EBITDA“ (съотношението на дълга към печалбата преди лихви и данъци) се е увеличил от 1,83 в края на 2024 г. до 2,07 в края на 2025 г. Това показва, че макар компанията да остава печеливша, дълговото бреме върху нея нараства.

Тези данни очертават картина на сектор, който успява да извлече максимална печалба, но е изправен пред предизвикателства, свързани с намаляващи обеми на продажбите и растящи оперативни дългове.

