ОББ: Висок ръст на БВП през първото тримесечие

От страна на производството ръстът се движеше основно от строителството

Инвестициите се увеличиха още с 9.1% спрямо първото тримесечие на предходната година

Месечните данни показват отслабване на инфлационния натиск през май

„Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната.

„През първото тримесечие на 2026 г. българската икономика запази устойчив растеж, отчитайки реално увеличение от 3.1% на годишна база, което представлява 0.7% ръст спрямо предходното тримесечие (изгладени предварителни на НСИ).“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

Икономическата активност през тримесечието отново бе движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 7.8% на годишна база при доминиращ относителен дял от 83.2% в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха още по-бързо - с 9.1% спрямо първото тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 19.3% в БВП, също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката.

„На този фон износът се сви, отчитайки годишен спад от -7.4%, докато вносът отново нарасна значително с 8.2%. В резултат реалният нетен износ (по цени от 2020 г.) достигна -1.5 млрд. евро за тримесечието, което отговаря на -7.9% от БВП и обяснява относително ограничения реален растеж на фона на огромните годишни прирасти и при потреблението, и при инвестициите.“, обясни д-р Калчев.

От страна на производството ръстът се движеше основно от строителството и услугите. Строителният сектор отчете най-висок темп на нарастване (4.3% реално, на годишна база). Услугите се увеличиха с 3.9%, като поради доминиращия си относителен дял в БВП от 65.6%, останаха основен мотор на растежа на икономиката. Селското стопанство отбеляза по-умерено нарастване с 1.4%, като приносът му за икономическата динамика остана ограничен, поради сравнително ниския му относителен дял от 3.1% от БВП.

„Както очаквахме, месечните данни показват отслабване на инфлационния натиск през май. След отчетения пик през април, хармонизираната и потребителската инфлация се понижиха до 0.3% и 0.2% на месечна база. Най-осезаемо охлаждане се отчита при транспорта, където месечният ръст се понижи от 6.9% до 1.0%.“, заключи главният икономист на ОББ.

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