Новата буря в Близкия изток не задържа петрола дълго в паника

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, след като само ден по-рано отбелязаха един от най-резките си скокове от началото на войната с Иран. Инвеститорите отново насочиха вниманието си към реалните доставки от Персийския залив, които продължават въпреки военната ескалация и сериозните ограничения по ключовите морски маршрути. Пазарът остава напрегнат, но засега не вижда пълно прекъсване на потоците.

След скока дойде отстъпление

Към 8:30 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 51 цента, или 0,56 на сто, до 90,23 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 46 цента, или 0,54 на сто, и достигна 84,06 долара.

Спадът последва изключително силна предходна сесия. Брент поскъпна със 7,91 на сто, а американският петрол - с 6,56 на сто. Така пазарът заличи понижението от около 5 на сто, отчетено при краткото затишие във военните действия.

Новите удари върнаха страха

Рязкото поскъпване беше предизвикано от заканата на американския президент Доналд Тръмп за „много тежък“ отговор след иранската ракетна атака срещу военна база на САЩ в Йордания.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ впоследствие обяви, че е приключило нова вълна от въздушни удари, при която са били поразени десетки цели в Иран. Ден по-рано американски и саудитски сили атакуваха подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в Ирак. Това беше първото публично обявено присъединяване на Саудитска Арабия към американски военни действия в отговор на нападения срещу нейни петролни обекти.

Пазарът вече познава този сценарий

Лин Йе от консултантската компания „Ристад Енерджи“ коментира, че острата реторика на Тръмп е предизвикала незабавен ценови скок, но пазарът вече е започнал да оценява вероятността от сценария TACO.

Акронимът означава „Тръмп винаги се отказва в последния момент“ и се използва от част от инвеститорите за ситуации, при които американският президент отправя тежки заплахи, но впоследствие смекчава действията си.

Според анализаторката се повтаря познат модел - геополитическата ескалация първоначално вдига цените, но следващата им посока зависи главно от това дали производството и доставките действително са прекъснати.

Петролът продължава да напуска региона

Въпреки почти пълното затваряне на Ормузкия проток и проблемите с корабоплаването през Червено море суров петрол продължава да достига международните пазари. По оценки на „Ристад Енерджи“ около 13 милиона барела дневно все още се изнасят от Персийския залив.

Част от доставките се пренасочват по алтернативни маршрути, а някои танкери продължават да преминават и през засегнатите морски зони. Обединените арабски емирства например използват допълнителни схеми за прехвърляне на товари през Оманския залив, макар износът да се извършва по-бавно и при по-високи разходи.

„Колкото по-дълго продължава настоящата ситуация, толкова повече алтернативните канали ще ограничават способността на Иран да използва Ормузкия проток като средство за натиск“, коментира Тони Сикамор от брокерската компания Ай Джи.

Така пазарът остава между два противоположни сигнала - войната поддържа силна рискова премия в цената, но продължаващите доставки не позволяват на петрола да се изстреля трайно нагоре. Ново нападение срещу танкер, терминал или петролна инфраструктура може бързо да върне скока, но докато барелите стигат до купувачите, търговците ще гледат отвъд заплахите.