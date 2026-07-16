Наши експерти предупредиха за нов скок на бензиноколонките

Цените на бензина и дизела в България засега остават сравнително стабилни, но ново поскъпване може да се усети още до края на следващата седмица. Международният скок на петрола през последните две седмици все още не е прехвърлен изцяло върху българските бензиностанции. Недостиг на горива не се очаква, но напрежението около Ормузкия проток вероятно ще задържи цените по-високи поне още две-три седмици. Това прогнозираха пред НоваНюз Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев.

Към момента литър бензин А95 се продава за около 1,48 евро, а дизелът - за приблизително 1,58 евро. Дизеловото гориво обикновено реагира по-бързо на пазарните промени заради по-голямото търсене.

Поскъпването още не е стигнало изцяло до колонките

„Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица“, заяви Хаджидимитров.

Той прогнозира, че цените ще останат повишени поне през следващите две-три седмици. Това обаче няма да бъде резултат от липса на гориво, а от по-скъпия суров петрол и затруднените доставки на международния пазар. „Няма опасност от недостиг на горива в България“, категоричен беше Хаджидимитров.

По думите му рафинерията разполага с гарантирани количества суров петрол за следващите три месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки.

Тръмп охлажда пазарите с послания за мир

Според Боян Рашев цената на петрола остава относително сдържана и заради публичните послания на американския президент Доналд Тръмп. „Президентът Доналд Тръмп я натиска надолу. С изявленията си за мир той охлажда очакванията за сериозно поскъпване“, коментира експертът.

Пазарите реагират не само на реалните доставки, но и на очакванията за развитието на конфликта. При надежда за намаляване на напрежението котировките отстъпват, но според Рашев положението на терен остава тежко. „Цената пада, когато пазарът вярва, че напрежението ще намалее. Реалността обаче е различна - мир няма“, заяви той.

Ормуз остава ключът към цените

Частичното отваряне на Ормузкия проток не е възстановило нормалното корабоплаване. По думите на Рашев съдове все още излизат от района, но много рядко навлизат в него. „Най-важният сигнал ще бъде възстановяването на нормалния трафик, за да могат държавите от Персийския залив отново да изнасят нормални количества петрол“, обясни експертът.

Според него от световния пазар продължават да липсват между 10 и 12 милиона барела дневно производство. Ако това количество не бъде възстановено, натискът върху цените неизбежно ще се засилва.

Китай временно е ограничил вноса и компенсира недостига чрез собствените си стратегически резерви. Именно това според Рашев е помогнало да бъде избегнат още по-рязък скок на петрола.

Малките бензиностанции режат персонал

Продължителното напрежение поставя под натиск и малките бензиностанции в България. Те работят с минимални маржове, а финансовите им резултати са се влошили чувствително през последната година. „Когато маржовете паднат, става изключително трудно да се покриват разходите и да се осигурява ликвидност“, заяви Хаджидимитров.

Част от собствениците вече намаляват персонала и преминават към нощно самообслужване. Подобен модел вероятно постепенно ще бъде въведен и при колонките за пропан-бутан.

Електромобилите още не променят пазара

Рашев не очаква настоящата петролна криза да предизвика внезапен масов отказ от традиционните горива. Броят на електромобилите расте, но влиянието им върху световното потребление засега остава ограничено. „Електромобилите се увеличават, но реалното им влияние върху световното потребление на петрол все още е минимално“, посочи той.

По думите му търсенето на петрол продължава да се увеличава паралелно с потреблението на природен газ и въглища. „Светът има нужда от все повече енергия“, заключи Боян Рашев.

Непосредствена опасност българските бензиностанции да останат без гориво няма. Колко ще плащат шофьорите през следващите седмици обаче ще зависи почти изцяло от развитието на конфликта и възстановяването на нормалния трафик през Ормузкия проток.