Наши експерти предупредиха за нов скок на бензиноколонките
Недостиг не се очаква, но напрежението около Ормузкия проток ще държи горивата по-скъпи поне няколко седмици
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Недостиг не се очаква, но напрежението около Ормузкия проток ще държи горивата по-скъпи поне няколко седмици
От 1 януари 2026 г. еврото постепенно ще замени лева като официалната валута на България
На касовите бележки обаче крайната сума ще бъде в лева и в евро
87 разходомера на бензиностанции у нас са затворени заради отклонения над нормата при зареждане или нарушена цялост на пломбата, съобщиха от Министерс...