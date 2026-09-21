Вековна традиция отива в историята. Великобритания слага край

Високите черни шапки от меча кожа, които се поклащат над яркочервените униформи пред Бъкингамския дворец, са част от визуалната ДНК на Лондон. Те са толкова разпознаваеми, колкото двореца, черните таксита и самата монархия. Но през 2026 г. този символ започва да се пропуква.

За първи път от два века британски законодатели настояват правителството да прекрати използването на естествена меча кожа за церемониалните шапки на Кралската гвардия. Причината е проста, но тежка: етичните стандарти на XXI век вече не приемат, че една традиция може да съществува за сметка на диви животни, убивани в Канада, за да поддържат британския церемониален блясък.

Политическият натиск

В писмо до министъра на отбраната Люк Полард 18 депутати от различни партии определят практиката като „невъзможна за оправдание“. Те настояват новите поръчки да бъдат преустановени незабавно и Министерството на отбраната да премине към синтетични алтернативи.

Аргументът им е ясен: докато Великобритания търси хуманни политики и устойчиви решения, не може да подкрепя клането на мечки в чужбина.

„Мечките все още биват застрелвани с арбалети, малките им осиротяват, а кожите им се използват за нови шапки“, пишат депутатите – фраза, която разтърси британската преса и постави темата в центъра на обществен дебат.

Колко мечи кожи се използват?

Организацията PETA UK, която от години води кампания срещу мечите шапки, предоставя стряскащи данни:

– през 2024 г. са поръчани 22 шапки;

– през 2025 г. – 96;

– между 2017 и 2024 г. Министерството на отбраната е закупило 526 шапки.

„Една шапка = една мечка“, твърди PETA.

А цената? Около 2460 паунда за брой.

Общата сума, платена от държавата за мечи кожи за седем години, надхвърля 1 милион паунда.

Какво казва Министерството на отбраната

Министерството не отрича проблема. Напротив – признава, че подкрепя замяната на естествената кожа с изкуствена. Но поставя пет строги теста, които новият материал трябва да премине: водопоглъщане, водопропускливост, външен вид, скорост на съхнене и устойчивост на компресия.

И още нещо: гвардейците трябва да одобрят алтернативата. Шапката не е просто аксесоар – тя трябва да запази форма, да издържа на дъжд, вятър и часове церемониални задължения.

Това е причината процесът да се бави. Традицията е тежка, буквално и символично.

Символът, който оцеля два века

Мечите шапки се появяват в началото на XIX век. Идеята е проста: войниците трябва да изглеждат по-високи и по-внушителни на бойното поле.

Днес те са част от петте пехотни гвардейски полка – Гренадирския, Колдстриймския, Шотландския, Ирландския и Уелския.

Шапките се поддържат като музейни експонати: четкат се, гладят се с пара, шампоанират се. Някои от тях са на повече от 40 години.

Но времето, в което една традиция може да бъде оправдана с думите „така е било винаги“, приключва.

Краят на една епоха

Днес Великобритания е изправена пред избор: да запази символа или да запази морала.

И за първи път изглежда, че моралът печели.

Ако Министерството на отбраната одобри синтетичната алтернатива, мечите шапки ще останат в историята – като част от стария образ на монархията, който постепенно се променя.

Това няма да е просто промяна на униформа. Това ще бъде знак, че дори най-тежките традиции могат да бъдат пренаписани, когато обществото го изисква.