Драмите в Бъкингам се разгарят. Принц Уилям се оказа прав

Драмите в кралското семейство продължават с пълна сила след на завръщането на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл във Великобритания.

Това написа списание Us, цитирайки свои източници.

"Имаше оптимисти, които се надяваха, че Хари и Меган ще се върнат с тихо достойнство и няма да правят драма, но Уилям беше много по-малко оптимистичен от краля, и беше прав. Сега той преживява своето "нали ти казах"", каза събеседникът на таблоида.

Според него Уилям все още не говори с брат си и не е готов за помирение.

"Уилям все още се възстановява от стреса, който Хари и Меган причиниха на Кейт по време на борбата ѝ с рака. В крайна сметка тя влезе в ремисия, но те се върнаха във Великобритания и създадоха още повече стрес за всички," добави източникът.

На 7 септември кралят на Великобритания изясни статута на принц Хари и Меган Маркъл след завръщането им във Великобритания.

Това беше съобщено от вестник Daily Mail, който се позовава на писмо, което главният придворен на краля, изпрати до "високопоставени заинтересовани лица" в британския кабинет.

Писмото твърди, че завръщането на сина на краля и снаха му след шест години живот в Съединените щати не променя нищо в техния статус.