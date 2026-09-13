Посочиха най-здравите автомобили. 4 марки

Марката на колата наистина има значение, когато се отмита най-вече продължителността на нейния живо. Някои автопроизводители правят значително по-надеждни превозни средства от конкурентите си. GoBankingRates посочи 4 марки автомобили, чиито модели могат лесно да изминат над 400 000 километра без големи повреди. Експертите посочиха и 4 марки, които произвеждат най-малко надеждните автомобили.

4 марки автомобили, които могат да изминат над 400 000 километра без повреди:

1. Toyota - 17,8% шанс за 400 000 км без повреди.

2. Lexus - 12,8% шанс за 400 000 км без повреди.

3. Honda - 10,8% шанс.

4. Acura - 7,2% шанс.

Автомобилите Toyota са 3,7 пъти повече годни да изминат над 400 000 км без големи повреди от конкурентите си. Интересното е, че и четирите марки в тази класация са с японски произход.

А сега 4-те марки автомобили, чиито модели е малко вероятно да изминат над 400 000 км без повреди: Maserati - 0% шанс за пробег без повреди. Толкова шанс специалистите дават и на MINI и на Jaguar . Land Rover получава малко по-голям шанс 0,1% за пробег от 400 000+ км без повреди.

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