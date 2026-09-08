Посочиха колите, които най-трудно се ремонтират. Големи изненади

Има автомобили, чиито производители не са помислили за усилията на механиците – много зависи от качеството на компонентите като винтове или съединения, тяхната податливост на корозия или по-лесен достъп, което позволява бързо и безпроблемно разглобяване или подмяна на части. Всичко това може да повлияе на разходите за възможни ремонти в автосервиз – всеки допълнителен човек-час означава допълнителни разходи, които увеличават крайната сметка.

Автомобилите, които рядко се повреждат, не винаги са най-добрият избор. Понякога се случва, че кола, която обикновено е безпроблемна, може да създаде много проблеми на механика дори по време на най-простите ремонтни дейности, което означава допълнителни пари в сервиза. Причините могат да бъдат много – наличие на части, лесно разглобяване, ниво на сложност на системите.

Това е една от причините механиците да предпочитат коли, които по-често са засегнати от дребни повреди, но са добре обмислени и изградени така, че да не създават проблеми при ремонта, а части могат да се намерят във всеки автомобилен магазин. Затова е интересно да се разбере именно мнението на механиците за това кои коли са най-лесни за ремонт.

В случая сервизните техници от веригата Motofocus, която има над 160 обекта в Европа, е трябвало да отговарят на въпроса - „Кои марки/групи марки според вас са най-лесни за обслужване?“, като вземат предвид следните фактори: достъп до отделни елементи на превозното средство, качество на крепежите и връзките (податливост на корозия, залепване на винтове и др.), наличност на резервни части и практични технически решения за улесняване на обслужването.

Голяма изненада е позицията на двете японски марки, които заеха последните места в класацията - Honda и Suzuki, пише "Аутомедия". Въпреки че се считат за сравнително безпроблемни, механиците не обичат да ги ремонтират и ги смятат за най-трудни. Причините за тази ситуация обаче вероятно трябва да се намерят във факта, че повечето модели на тези производители не са чести гости в сервизите, така че механиците нямат толкова опит в ремонта им. Освен това, допълнителен проблем може да бъде наличието на части, което е много по-ниско в сравнение с германските и френските марки, които са много популярни на пазара.

Високото ниво на сложност, както и честите повреди на електрониката, със сигурност играят голяма роля при оценката на механиката. Първият от тези фактори вероятно е причината за сравнително ниската позиция в класацията на Mercedes, защото въпреки че автомобилите в германския премиум сегмент се считат за сравнително безотказни, що се отнася до степента на сложност на системите, ситуацията е малко по-лоша.

Mercedes е известен с използването на необичайни, доста сложни решения, които могат да създадат затруднения при ремонта, а освен това частите му са по-скъпи. Същите два фактора са и основните причини за неблагоприятното мнение на механиците относно френските автомобили. Колите на Peugeot и Citroen са едва на 8-мо място в класацията, а причините се крият в сравнително неинтуитивия дизайн на автомобилите – дори ремонтите на малки елементи могат да създадат проблеми за механиците.

Освен това има доста висока честота на дребни повреди, често свързани с електрически и електронни компоненти, което прави откриването на проблема и ремонтирането му проблематично. Причината може да са и честите промени в дизайна на френските автомобили.

Една от най-големите изненади е много слабата позиция на автомобилите Ford, защото те са базирани на германско инженерство и са много популярни, така че механиците би трябвало да ги познават доста добре. Проблемът може да са ниско качествени части и връзки, податливи на корозия, което прави работата на механиците много по-трудна. При популярни модел като Mondeo, например, често се случва болтовете, свързващи окачването или задвижващите елементи, да са с лошо качество и бързо да корозират, а блокиралите спирачни апарати – особено отзад, са нещо нормално за механиците.В този случай не би трябвало да се изненадва, защото почти винаги автомобили от германски марки, принадлежащи към групата VAG, са били считани за най-обмислените и лесни за използване – включително и в сервизите. Това със сигурност е свързано и с огромната популярност на автомобилите Audi, Skoda, Seat или Volkswagen – високата честота (не поради чести повреди, а по-скоро заради голямата популярност на тези автомобили) прави ремонта на модели като Passat, Skoda Fabia, Audi A4 или Skoda Octavia детска игра за механици.

Интересното е, че Toyota заема второ място с 17,1 процента от гласовете. За разлика от споменатите по-горе Honda и Suzuki, автомобилите на Toyota са много по-обмислени по отношение на техническите решения, които улесняват работата на автомобилните сервизи и вероятно нямат проблеми с наличността на части.

Струва си да се отбележи и третата позиция на Fiat. Италианската марка никога не е впечатлявала по отношение на надеждността, но до 10,3 процента от анкетираните са гласували за Fiat по отношение на леснотата на ремонта. Това може да показва, че качеството на изработката на Fiat значително се подобрява.

Също така трябва да се отбележи четвърто място сред корейските марки – Hyundai и Kia (8,2 процента от анкетираните), както и петото на BMW/Mini (4,8 процента от анкетираните).

Топ 10 на марките според механиците:

VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) - 37 процента от гласовете на участниците в проучването.

Toyota - 17,1 процента

Fiat - 10,3 процента

Hyundai/Kia - 8.2 процента

BMW/MINI - 4.8 процента

Opel - 4.1 процента

Mercedes-Benz - 3.4 процента

Peugeot/Citroen - 2,7 процента

Ford - 2,4 процента

Honda и Suzuki - 2.1 процента.