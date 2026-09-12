Посочиха колите, които най-трудно се ремонтират. Големи изненади
Автомобилите, които рядко се повреждат, не винаги са най-добрият избор
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Автомобилите, които рядко се повреждат, не винаги са най-добрият избор
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