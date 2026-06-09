В никакъв случай не купувайте тези японски коли

Японските автомобили традиционно се свързват с висока надеждност и често оглавяват класациите в тази категория. Според автомобилния експерт и механик Крис Пайл обаче има някои японски марки, към които купувачите трябва да подхождат с повишено внимание.

В интервю за GoBankingRates Пайл посочва два производителя, чиито модели според него не са най-добрият избор заради потенциално високите разходи за поддръжка и ремонти. По думите му, един от основните предупредителни сигнали при покупка на автомобил е наличието на безстепенна трансмисия (CVT).

Експертът обяснява, че този тип скоростни кутии осигуряват плавно движение и по-добра горивна ефективност, но могат да се окажат сериозен финансов проблем при повреда. В много случаи ремонтът не е възможен и се налага цялостна подмяна на трансмисията, което води до значителни разходи.

Според Пайл марката Nissan е сред производителите, които най-често използват CVT трансмисии в своите седани, кросоувъри и SUV модели. Той предупреждава, че макар тези системи да работят добре в началото, евентуалните им повреди често са свързани със скъпи ремонти.

Механикът също така препоръчва предпазливост при покупката на автомобили Infiniti – премиум подразделението на Nissan. По негови думи моделите на марката са известни с различни електрически проблеми и разчитат на множество електронни системи, които могат да увеличат разходите за поддръжка. Освен това цената им често е по-висока в сравнение с конкурентни автомобили от същия клас.

Въпреки критиките към определени модели, Пайл остава положително настроен към голяма част от японските автомобили. Той посочва Toyota Tundra, Toyota 4Runner, Honda Passport, Honda Ridgeline, Honda Odyssey и Mazda Miata като добри примери за надеждни автомобили. Според него моделите на Toyota и Honda предлагат добра остатъчна стойност и изискват по-малко ремонти в дългосрочен план.

Що се отнася до компактния клас, автомобилни експерти препоръчват Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 и Hyundai Elantra като едни от най-надеждните модели за 2026 г. Според специалистите тези автомобили могат да изминат дълги години без сериозни технически проблеми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com