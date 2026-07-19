Българите полудяха по новите коли, електричките излетяха с 86%

Истинска автомобилна треска обхвана България. След като през миналата година беше поставен рекорд с близо 50 000 закупени нови коли, продажбите продължават да растат и през 2026 година. Само за първите шест месеца търговците отчитат ново увеличение от около 6 на сто. Средно близо 5000 нови превозни средства месечно са регистрирани от началото на годината, а най-големият бум е бил през април.

„Тази година, както и миналата, имаме сериозен ръст на продажбите на автомобили. Той е около 5,5 на сто. Април 2026 година донесе голям бум в продажбите, какъвто досега не сме имали“, заяви пред БНТ търговецът на нови автомобили Васил Новоселски.

По думите му засиленият интерес към новите коли е добра новина и за безопасността по пътищата, тъй като постепенно започва подмяна на силно остарелия автомобилен парк у нас. „Подменяме нашия изключително остарял парк, което при всички положения през следващите години ще даде отражение и върху безопасността“, посочи Новоселски.

Най-впечатляващите числа от началото на годината обаче са при електрическите автомобили. Данните на производители и търговци показват ръст от цели 86 на сто при продадените електромобили в страната.

Електрическата треска се обяснява не само с по-евтиното придвижване, но и със значително подобрената инфраструктура за зареждане. Според представители на автомобилния сектор през последните две години България се е изкачила на първо място сред държавите на Балканския полуостров по брой зарядни станции за електрически автомобили.

Именно възможността за по-лесно зареждане е помогнала на Здравко Мавродиев да направи своя избор. Работата му е свързана с ежедневно пътуване из страната, а електромобилът му позволява да намали сериозно разходите си. „Работата ми е свързана с ежедневно пътуване в страната и изминавам може би по 10 000 километра за месец-два. За мен е много важно да пътувам икономично, комфортно, бързо и евтино“, разказа той.

Мавродиев разполага и със собствена фотоволтаична централа в дома си, което на практика свежда разходите му за зареждане до минимум. „Имам собствена фотоволтаична централа в къщата, където живея, и сега придвижването ми с този автомобил наистина е напълно безплатно“, допълни собственикът.

Търговците очакват интересът към електрическите и електрифицираните автомобили да продължи да расте въпреки проблемите, които все още съпътстват тази технология. „През следващите години, независимо от проблемите при електрическите автомобили, тази тенденция ще се засилва. Продажбите на електрически и електрифицирани автомобили ще се увеличават. Това не е само в България, а в Европа като цяло. Ние вървим с европейския пазар“, коментира Васил Новоселски.

Ръст се наблюдава и при продажбите на употребявани автомобили. Все по-голям става вносът на коли от САЩ и Канада, които привличат купувачите с по-високо ниво на оборудване и повече екстри. „Американските и канадските коли действително са по-надеждни, защото техните изисквания за безопасност са по-високи от европейските. Ламарината им е по-дебела, а като цяло тенденцията в Америка и Канада е хората да притежават автомобили с повече екстри и по-висок клас на оборудване“, заяви вносителят Валери Киров.

Голям остава и интересът към хибридните автомобили. Те харчат значително по-малко гориво от колите само с двигатели с вътрешно горене и са подходящи както за икономично придвижване в града, така и за дълги пътувания. Допълнително предимство е системата за рекуперация, чрез която част от енергията при намаляване на скоростта и спиране се възстановява и използва отново.