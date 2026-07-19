Китай обяви стоманена война на Великобритания

Истинска стоманена война избухна между Китай и Великобритания след национализацията на „Бритиш стийл“. Китайският концерн „Цзингуе груп“, който притежаваше компанията от 2020 г., поиска пълно обезщетение и заплаши британското правителство със съдебни действия. Групата обяви, че ще защитава докрай законните си права и интереси и е готова да потърси правата си чрез международен арбитраж. Пекин също реагира остро и предупреди, че действията на Лондон могат сериозно да разклатят доверието на китайските инвеститори.

„Цзингуе груп“ заяви в комюнике, публикувано в официалния й профил в УиЧат, че „твърдо защитава своите законни права и интереси и ще търси докрай пълно обезщетение по законов ред“.

Китайският концерн придоби „Бритиш стийл“ през 2020 г. и твърди, че е вложил над 1,2 млрд. британски лири в дружеството. Сега компанията обвинява Лондон, че национализацията е нанесла огромни финансови щети и е ударила международната репутация на Великобритания като сигурно място за инвестиции.

Британското правителство на практика пое контрола върху предприятието още през април 2025 г., за да предотврати спирането на последните две доменни пещи в страната. Те се намират в индустриалния град Скънторп и са последните мощности във Великобритания, които произвеждат стомана директно от суровини. Затварянето им би оставило страната зависима от внос за стратегически важни инфраструктурни и отбранителни проекти.

През май Лондон официално обяви намерението си да национализира „Бритиш стийл“, позовавайки се на националния интерес и сигурността. Законът получи кралско одобрение на 15 юли, а ден по-късно компанията беше прехвърлена в държавна собственост. Правителството обяви, че целта е да бъдат защитени хиляди работни места, производството на стомана и важните вериги за доставки.

Според тогавашния премиер Киър Стармър мярката „гарантира бъдещето на стоманодобива във Великобритания, защитава квалифицирани работни места и запазва жизненоважни национални възможности“.

Лондон обаче хвърли истинска бомба в спора, като заяви, че търговската стойност на „Бритиш стийл“ в момента е нулева заради хроничните загуби и тежкото финансово състояние на компанията. Това означава, че китайската група може да получи много по-малко от исканото или дори да остане без обезщетение. Независим оценител ще реши каква сума, ако изобщо има такава, трябва да бъде платена, а решението ще може да се обжалва пред британски съд.