Великобритания се разтресе! Обрат с убийството на Желязната лейди на Брекзит

Великобритания е разтърсена от убийството на една от най-колоритните и разпознаваеми фигури в съвременната история на Острова.

Ан Уидекъм, изиграла ключова роля за Брекзит, едно от най-силните остриета на Найджъл Фараж, ревностен консерватор и католик, бивш министър и евродепутат, унищожителна в критиките към либералите, бе намерена в дома й мъртва, с множество наранявания.

Почивката на Уидекъм

Малкото уединено селце Хейтор Вейл, в сърцето на живописния парк Дартмур, в графство Девън, където хората никога не заключват вратите си, днес е почерняло от полиция и изживява първия си огромен шок.

Стотици коли прииждат и хората остават цветя в близост до едноетажното бунгало, купено от Уидекъм преди 20 години, за да живее там на старини.

Къщичката, която тя нарече „Widdecombe’s Rest“ (Почивката на Уидекъм), има гледка към изключително красив пейзаж, заобиколена е от зелени ниви и гори, а съседите наоколо са много малко.

Днес тя е недостъпна, блокирана от десетки полицейски микробуси в търсене на нови улики, които да помогнат на разследването, което днес направи обрат.

Първоначално задържаният, 26-годишен младеж, бе пуснат на свобода след съобщение от полицията, че няма нищо общо със смъртта на възрастната дама.

Убийството

Уидекъм, която беше неомъжена и живееше сама, беше видяна за последно по време на интервю по Talk TV около 8 часа сутринта във вторник.

На следващия ден е трябвало да участва онлайн в предаване по Channel 5, но е прекъснала внезапно комуникацията с екипа. Последното ѝ съобщение е получено в сряда, в 12:19 ч.

Когато градинарят пристигнал в къщата й на следващия ден, намерил тялото в кухнята и се обадил в полицията. Малко по-късно бе обявено, че е задържан млад мъж, който днес бе пуснат на свобода.

В пълен шок сме и не се примиряваме с факта, че тя е умряла при толкова жестоки обстоятелства, че е била в ужас в последните минути на живота си, казал член на семейството й пред Дейли мейл.

Полярните отзиви

Докато разследването е в тупик, политическото напрежение расте.

Приживе, десницата и симпатизантите на Брекзит я смятаха за национален герой, Борис Джонсън дори я наричаше „героичният Брекзитиър“.

Либералите я ненавиждаха, защото отричаше абортите и осмиваше ЛГБТ общността. Медиите им често й се подиграха, че е „грозна, дебела и стара мома“, но тя винаги казваше: И какво от това?

Точно това самоиронично и пиперливо поведение я направи симпатична дори на тийнейджърите, които никога не са се вълнували от политика, но я харесаха с участието й в най-гледаните риалити формати - британският вариант на Денсинг старс и звездният Биг Брадър.

Въпреки политическите различия, медии като The Guardian и политическите форуми на Лейбъристката партия призовават днес към абсолютно уважение.

Техни привърженици, които са нейни съседи, споделят: „Мразех политиката ѝ, но тя беше прекрасна и мила дама, никой не е искал това“.

В сянката на двете убийства

Новината за убийството й съживи и най-мрачните кошмари на Даунинг Стрийт след убийствата на Джо Кокс и Дейвид Еймс през последните години.

Още повече, че Еймс бе най-добрият й приятел, за когото тя казваше, че двамата са преживели много страшни моменти в миналото, но никога не са се страхували от терористи.

Премиерът Киър Стармър веднага призова лидерите на всички партии да се обединят над политическите различия. "Ан беше изтъкнат политик в продължение на много, много години с много постижения, и това е огромна загуба", каза той.

Анди Бърнъм, който се очаква да е новият премиер на лейбъристите, също изпрати съболезнования до семейството на Уидекъм и каза: "Ан даде целия си живот на обществената служба".

Бившият лидер на торите Борис Джонсън призова полицията да даде отговори, защото "тъгата по смъртта сега се превръща в гняв и объркване при новината, че изглежда е била убита. Имаме нужда от фактите възможно най-бързо".

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд увери, че се работи с пълна сила.

Въпреки че полицията засега уверява, че убийството не е с политически мотив, в обществото вече витае тежко напрежение, а хората се питат дали политическият дебат не е станал толкова токсичен, че вече коства човешки животи.

Катализатор за устрема на Фараж

Дали това убийство ще обедини разделената Великобритания? Засега е сигурно, че има потенциал да се превърне в мощен катализатор за устрема на Найджъл Фараж към властта.

Когато Ан напусна торите през 2019 г., за да се присъедини към неговата Brexit Party (а по-късно - към Reform UK), това даде на Фараж огромна легитимност сред традиционните, по-възрастни британски консерватори.

Връзката помежду им беше изключително активна до самия край. Ден преди да бъде открита мъртва, Уидекъм даде последното си интервю - за Talk TV, в което пламенно защитаваше Фараж и неговата стратегия за частичните избори.

А самият Фараж казва, че винаги „застава мирно“, когато тя му се обади, признавайки влиянието ѝ.

Веднага след трагедията, той направи емоционално обръщение пред GB News, определяйки убийството като ужасяващо отражение на съвременна Британия, което е „поредния пример как традиционните партии -лейбъристи и тори, са провалили сигурността и правосъдието в страната“.

Негови поддръжници вече са изпълнили социалните мрежи с призиви: „Спечели изборите заради Ан, Найджъл!“. Смъртта на толкова близък негов съратник, му дава неоспорим коз в ръцете.

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