Бърнам остана без конкуренция. Великобритания чака нов премиер

Във Великобритания днес започва процедурата за номинации в надпреварата за лидер на управляващата Лейбъристка партия, след като Киър Стармър обяви, че подава оставка. Политическата интрига обаче може да приключи още преди да е започнала, защото Анди Бърнам е на път да остане единственият кандидат за поста.

Последната по-сериозна заплаха пред него - бившият заместник-министър на отбраната Ал Карнс - заяви пред Скай нюз, че няма да участва в състезанието и ще подкрепи Бърнам. Ако други претенденти не се появят, бившият кмет на Манчестър и настоящ депутат от Мейкърфийлд може да стане лидер на лейбъристите на 17 юли и премиер на 20 юли.

Пътят към „Даунинг стрийт“ се открива

Номинациите за лидер на лейбъристите официално започват днес. Потенциалните кандидати имат срок до следващата сряда, 18:00 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колеги депутати. Ако само Бърнам покрие прага и не се появи друг кандидат, партията няма да влиза в пълна вътрешна надпревара.

Този сценарий вече изглежда все по-вероятен. Скай нюз съобщи, че Ал Карнс, който беше смятан за възможна алтернатива, се е отказал от участие. Той дори е заявил, че ще подкрепи Бърнам, с което практически премахва последната публична заплаха пред фаворита.

По-рано други ключови фигури също избраха да не се изправят срещу него. Сред тях са бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг и бившият вицепремиер Анджела Рейнър, които застанаха зад Бърнам. Това създава усещане не за битка, а за контролирано предаване на властта в момент, когато партията и страната търсят бърза развръзка.

Карнс се оттегли след напрежение по отбраната

Ал Карнс подаде оставка по-рано заради несъгласия със Киър Стармър по въпросите на отбраната. Именно заради това част от наблюдателите допускаха, че той може да се превърне в кандидат на недоволните от досегашната линия на правителството.

Според британски политически коментари Карнс е изчакал да се запознае с икономическия план на Бърнам, преди да вземе окончателно решение. След отказа му да се кандидатира сигналът е ясен - в партията няма достатъчно видима воля за фронтален сблъсък срещу фаворита.

Това не означава, че Бърнам ще получи лесен мандат. Лейбъристката партия излиза от период на оставки, вътрешно напрежение и спорове за посоката на управлението. Но първата му задача вече изглежда по-лесна - да вземе лидерството без разцепваща кампания.

Бърнам обещава нов стил в партията

Анди Бърнам вече се опитва да изпрати сигнал за промяна в отношенията с депутатите. Гардиън съобщи, че той е обещал да не използва партийната дисциплина, за да „задушава дебата“, и е дал заявка за по-отворена вътрешна култура след ерата на Стармър.

Според писмо до депутатите Бърнам иска кабинет, който да отразява по-широкия спектър в движението, както и по-съвместно правене на политики. Той поставя акцент и върху децентрализацията - тема, която отдавна присъства в политическия му образ като бивш кмет на Манчестър.

Именно този профил може да му помогне в първите дни. Бърнам идва с образ на политик извън тесния уестминстърски кръг, но вече се връща в парламентарната игра като депутат от Мейкърфийлд. Това му дава възможност да говори едновременно на партията, на регионите и на избирателите, които искат по-малко вътрешни войни и повече управленски резултат.

Една седмица до лидерството

Ако номинациите приключат без друг кандидат, Бърнам ще стане лидер на Лейбъристката партия на 17 юли. Три дни по-късно - на 20 юли - се очаква да поеме премиерския пост. Така Великобритания може да получи нов министър-председател не след ожесточена кампания, а след почти безалтернативна партийна процедура.

Това ще бъде политически обрат с висока скорост. Оставката на Киър Стармър отвори вакуум на върха на правителството, но лейбъристите изглежда се опитват да го затворят без продължителна вътрешна битка. Въпросът вече не е само дали Бърнам ще стигне до „Даунинг стрийт“, а какъв кабинет ще състави и колко бързо ще покаже, че смяната на върха носи промяна в управлението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com