Свят

Бърнам остана без конкуренция. Великобритания чака нов премиер

Номинациите за лидер на лейбъристите започват днес, но Анди Бърнам може да влезе на „Даунинг стрийт“ без реална надпревара

Бърнам остана без конкуренция. Великобритания чака нов премиер
Снимка: Асошиейтед прес
09 юли 26 | 7:21
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Иван Ангелов

Във Великобритания днес започва процедурата за номинации в надпреварата за лидер на управляващата Лейбъристка партия, след като Киър Стармър обяви, че подава оставка. Политическата интрига обаче може да приключи още преди да е започнала, защото Анди Бърнам е на път да остане единственият кандидат за поста.

Последната по-сериозна заплаха пред него - бившият заместник-министър на отбраната Ал Карнс - заяви пред Скай нюз, че няма да участва в състезанието и ще подкрепи Бърнам. Ако други претенденти не се появят, бившият кмет на Манчестър и настоящ депутат от Мейкърфийлд може да стане лидер на лейбъристите на 17 юли и премиер на 20 юли.

Пътят към „Даунинг стрийт“ се открива

Номинациите за лидер на лейбъристите официално започват днес. Потенциалните кандидати имат срок до следващата сряда, 18:00 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колеги депутати. Ако само Бърнам покрие прага и не се появи друг кандидат, партията няма да влиза в пълна вътрешна надпревара.

Този сценарий вече изглежда все по-вероятен. Скай нюз съобщи, че Ал Карнс, който беше смятан за възможна алтернатива, се е отказал от участие. Той дори е заявил, че ще подкрепи Бърнам, с което практически премахва последната публична заплаха пред фаворита.

По-рано други ключови фигури също избраха да не се изправят срещу него. Сред тях са бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг и бившият вицепремиер Анджела Рейнър, които застанаха зад Бърнам. Това създава усещане не за битка, а за контролирано предаване на властта в момент, когато партията и страната търсят бърза развръзка.

Карнс се оттегли след напрежение по отбраната

Ал Карнс подаде оставка по-рано заради несъгласия със Киър Стармър по въпросите на отбраната. Именно заради това част от наблюдателите допускаха, че той може да се превърне в кандидат на недоволните от досегашната линия на правителството.

Според британски политически коментари Карнс е изчакал да се запознае с икономическия план на Бърнам, преди да вземе окончателно решение. След отказа му да се кандидатира сигналът е ясен - в партията няма достатъчно видима воля за фронтален сблъсък срещу фаворита.

Това не означава, че Бърнам ще получи лесен мандат. Лейбъристката партия излиза от период на оставки, вътрешно напрежение и спорове за посоката на управлението. Но първата му задача вече изглежда по-лесна - да вземе лидерството без разцепваща кампания.

Бърнам обещава нов стил в партията

Анди Бърнам вече се опитва да изпрати сигнал за промяна в отношенията с депутатите. Гардиън съобщи, че той е обещал да не използва партийната дисциплина, за да „задушава дебата“, и е дал заявка за по-отворена вътрешна култура след ерата на Стармър.

Според писмо до депутатите Бърнам иска кабинет, който да отразява по-широкия спектър в движението, както и по-съвместно правене на политики. Той поставя акцент и върху децентрализацията - тема, която отдавна присъства в политическия му образ като бивш кмет на Манчестър.

Именно този профил може да му помогне в първите дни. Бърнам идва с образ на политик извън тесния уестминстърски кръг, но вече се връща в парламентарната игра като депутат от Мейкърфийлд. Това му дава възможност да говори едновременно на партията, на регионите и на избирателите, които искат по-малко вътрешни войни и повече управленски резултат.

Една седмица до лидерството

Ако номинациите приключат без друг кандидат, Бърнам ще стане лидер на Лейбъристката партия на 17 юли. Три дни по-късно - на 20 юли - се очаква да поеме премиерския пост. Така Великобритания може да получи нов министър-председател не след ожесточена кампания, а след почти безалтернативна партийна процедура.

Това ще бъде политически обрат с висока скорост. Оставката на Киър Стармър отвори вакуум на върха на правителството, но лейбъристите изглежда се опитват да го затворят без продължителна вътрешна битка. Въпросът вече не е само дали Бърнам ще стигне до „Даунинг стрийт“, а какъв кабинет ще състави и колко бързо ще покаже, че смяната на върха носи промяна в управлението.

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Автор Иван Ангелов

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