След заканата на Тръмп: САЩ нанесоха нови въздушни удари по Иран

САЩ извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран, само часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието между двете страни може би е „приключило“.

За операцията съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„По разпореждане на главнокомандващия силите на CENTCOM започнаха допълнителни удари срещу Иран, за да ограничат способността му да застрашава свободата на корабоплаването в Ормузкия проток“, се посочва в официалното изявление.

От американската армия допълват, че Вашингтон държи Иран отговорен за последните нападения срещу търговски кораби и цивилни екипажи, преминаващи през стратегическия морски коридор.

Експлозии по иранското крайбрежие

Малко след съобщението за американските удари ирански медии информираха за серия от експлозии в няколко крайбрежни района.

Според полуофициалната агенция Fars около 23:15 ч. местно време са били чути силни взривове в районите на Бандар Абас и Сирик, както и в морската зона край западното крайбрежие на Сирик.

Агенцията твърди, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали срещу „вражески цели“.

Иранската агенция Mehr също съобщава за експлозии в Бандар Абас, както и в южните крайбрежни градове Конарк и Чабахар.

Засега няма официална информация какво е причинило взривовете. По-рано през деня Доналд Тръмп заяви, че САЩ „много вероятно“ ще нанесат нов удар по Иран още тази нощ.

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