Турция не пусна круизен кораб с ЛГБТК хора-каква е причината

Турските власти отказаха достъп до свои пристанища на круизен кораб, нает за ЛГБТК+ пътуване, като мотивираха решението си с несъвместимост на събитието с „моралните ценности“ и обществените традиции на страната.

Круизът, организиран от компанията Atlantis Events, е отплавал от Атина и е трябвало да посети Кушадасъ и Истанбул, преди да завърши маршрута си в Триест. След отказа на турските власти организаторите промениха програмата, като включиха спирки в Кайро и на остров Крит.

От администрацията на турската провинция Айдън заявиха, че „няма възможност въпросната група да посети провинцията за събитие от подобен характер“.

Президентът и главен изпълнителен директор на Atlantis Events Рич Кембъл определи решението като разочароващо и заяви, че компанията ще търси възможност в бъдеще отново да организира посещения в Турция.

На борда на кораба пътуват около 2000 души, повечето от които са американски туристи.

Круизът, планиран за периода до 15 юли, е потеглил от Атина, за да обиколи гръцки острови и Далматинското крайбрежие. След това е трябвало да спре в Кушадасъ в Турция, да остане два дни в Истанбул, а финалната спирка да бъде в Триест.

Според местните турски власти "събитието" е отменено, тъй като корабът е бил нает от групи, които са "известни с поведение, несъвместимо с тъканта на нашето общество и нашите морални ценности", съобщи CNN.

"Кораб, великолепен кораб, пълен с гей мъже. И с мен. Отказан достъп до Турция просто заради това кои са на борда. Бясна съм, но плавам, защото корабът ще посети други пристанища", написа американската певица Пати ЛуПон, която трябва да има участие на круиза следващата седмица.

Турция не криминализира еднополовите връзки, но страната не предоставя специална правна защита срещу дискриминация на ЛГБТК+ хора. През последните години президентът Реджеп Тайип Ердоган нееднократно е изразявал критична позиция към ЛГБТК+ движението, а прайд шествията в Истанбул са забранени от 2015 г.

Въпреки промяната в маршрута организаторите съобщиха, че круизът продължава по план и пътниците посещават останалите предвидени дестинации.

Ето какво означава ЛГБТК+

Л – лесбийки

Г – гей

Б – бисексуални

Т – трансджендър (или транссексуални в по-стари текстове)

К – куиър (queer) или хора, които се самоопределят извън традиционните категории

+ – включва други идентичности и сексуални ориентации (напр. интерсекс, асексуални, небинарни и др.).

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