Турция не пусна круизен кораб с ЛГБТК хора-каква е причината
На борда на кораба пътуват около 2000 души, повечето от които са американски туристи
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На борда на кораба пътуват около 2000 души, повечето от които са американски туристи
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