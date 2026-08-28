Известен имунолог закова Ангел Кунчев: Бих го уволнил отдавна!

Няма начин да не коментирам подадената оставка от т. нар. главен държавен здравен инспектор.

Това написа проф. Андрей Чорбанов в рязък коментар в социалните мрежи по повод оставката на доц. Ангел Кунчев.

Ето какво съдържа поста на един от най-известните имунолози, който беше депутат, зам. председател на парламента, а в края на миналата година напусна ИТН.

Не че това не трябваше да стане отдавна след пълния крах на всичко, което сътвориха по време на Ковид историята, но явно оттогава насам нямаше кой да му я поиска тази оставка. Аз бих го уволнил поради липса на качества за тази длъжност.

По време на Ковид пандемията много често сме се разправяли задочно с този човек.

Никога не се срещнахме с него в едно студио, защото герберските калинки не обичат директни срещи на професионални теми. Там идваше либералната паплач с вечните им съвети за всичко, от което не разбират.

Апропо, един по един назначените в Бойковия период откриват, че системата се разрушава /която и да е система/ и напускат.

Алооуу, искате да кажете, че всичко във всяка система при Бойко или неосквернимите либерали е било чудесно ли? Ама верно ли?

Този човек никога не съм го назовавал по име в нито един от стотиците дебати, интервюта и прочее дискусии по темата за Ковид. Никога. За сметка на това той многократно ме е споменавал, разбира се само в лош ракурс.

Нещо повече - позволи си да каже, че ние с д-р Мангъров носим отговорността за починалите, които не са се съгласили с неадекватните им и безумни мерки за справяне.

Истината е, че властта се беше омотала с послушни придворни - администратори, нищо-си завеждащи, коментатори, психолози и прочее само и единствено, защото изпълняваха безприкословно приумиците на властови хора с много комплекси, които бяха решили да демонстрират тези комплекси именно чрез държавното управление.

Колко години само се нагледахме на всякакви приумици, при които послушни калинки подскачат на задни крака, кимайки съгласно.

Постът главен инспектор трябва да се заема от специалист не само с познания, но и с характер и кураж да бъде отстоявано професионално мнение в критичен момент.

Има ли такива хора ... Вероятно - да, но властта не ги харесва, защото имат мнение.

Сещам се за затворените паркове и Витоша, махнатите пейки и всичко безумно, сътворено от тези средновековни Хунвейбини, получили възможност да командорят нацията като в чумавите години.

След всичко, което излезе на бял свят пост-фактум, след делото срещу Фаучи и всичките му подопечни стана ясно по каква свирка са играли нашите страхливци.

Вместо да ги погнат и най-малко да ги вкарат в пълно забвение сега се занимаваме с оставка на човек, който явно не се справяше, на друг ще му дават орден /Бог да ни пази ако това стане/, трети и четвърти кудкудякат по телевизиите. Срам и за управлението, а и за медиите.

Тези хора с провала на насилствените мерки за ваксинация срещу Ковид успяха да генерират цяла армия от антиваксери, коите вече избягват и класическите, проверени и абсолютно полезни ваксини.

Тепърва ще сърбаме попарите, които са забъркани. Защото, както обясних за стотен път, поне 10% от хората НЕ МОГАТ да реализират имунна защите както от ваксинация, така и от прекарана инфекция поради първични и вторични имунодефиците, потискаща терапия и прочее други фактори.

При възрастните процента е огромен по физиологични причини.

Тези именно деца бяха пазени от пълната ваксинация на останалите, защото тогава патогените няма как да циркулират сред населението. Сега явно има как. И този човек ми обяснява, че си тръгва, щото видиш ли се рушала системата. Пълен срам.

И две думи за страха. Няма по-лош подход от това да управляваш със страх, особено, когато се касае за инфекциозни заболявания. Може ли да се умре от страх - да, може.

Ще го обясня просто. Когато човек е много уплашен организма произвежда един специфичен хормон - кортизол. Той има много физиологични функции и помага за преодоляване на стреса, но една от лошите е, че блокира имунния отговор. С други думи - уплашените хора не реагират адекватно и не могат да се справят с инфекции, с които в нормално състояние биха могли.

Имаше години, когато ме каниха в телевизиите да обяснявам на хората причините за ваксинация и да ги съветвам когато пътуват как и от какво да се пазят или ваксинират.

Тогава още не бяха изпълзяли знайни и незнайни специалисти-теоретици, които никога не са държали ваксина в ръката си, камо ли да я разработват, а все още канеха хора, които реално работят с ваксини. Толкова.