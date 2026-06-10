Лоша новина: Стотици лекарства липсват в аптеките

Сериозен недостиг на лекарства в родните аптеки!

В аптечната мрежа липсват над 400 препарата, показва проверка, цитирана от председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.

По негови данни дефицит има при 383 лекарства с рецепта и около 50 без рецепта, докато системата СЕСПА отчита едва 57 липсващи медикамента.

Най-сериозни са недостигът на лекарства за нервната система, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Липсват ключови препарати като антидепресанти и антипсихотици, инсулини и медикаменти за сърце и кръвни съсиреци, както и някои антибиотици.

Сред причините се посочват паралелен износ към по-скъпи пазари, ниски цени в България и производствени проблеми, съобщи "Труд".

Фармацевти критикуват системата СЕСПА като непълна и неефективна за проследяване на реалния недостиг.

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