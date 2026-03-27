Boehringer Ingelheim ускорява растежа с нови терапии и рекордни инвестиции

Boehringer Ingelheim (Бьорингер Ингелхайм) затвърждава позициите си на глобалния фармацевтичен пазар със силна 2025 г., белязана от ускорен ръст, стратегически инвестиции и пробиви в разработването на нови терапии. Данните показват не просто стабилност, а целенасочено разширяване на влиянието в ключови терапевтични области, което поставя компанията в изгодна позиция преди следващия етап от нейното развитие.

Ръст на продажбите и мащабни инвестиции

Нетните продажби на Групата достигат 27,8 млрд. евро, което представлява увеличение от 7,3%. Основният двигател на този растеж остава сегментът „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“, подкрепен от стабилното развитие и на направлението „Здраве за животните“.

Паралелно с това компанията увеличава значително инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност, които достигат 6,4 млрд. евро - близо една четвърт от всички приходи. Този мащаб на финансиране ясно показва дългосрочния фокус върху иновациите и създаването на нови терапии.

„2025 г. потвърди потенциала на новите терапии и подчерта значението на дългосрочните ни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност“, заяви Шашанк Дешпанде, ръководител на отдел „Фармацевтични продукти за хуманна медицина“ и член на Борда на директорите на Boehringer Ingelheim.

„С представянето на нови медикаменти в областта на онкологията и респираторните заболявания ние отговаряме на значими неудовлетворени медицински нужди“, допълни той.

Компанията достига до 70 милиона пациенти по света - показател за разширяващия се достъп до иновативни терапии.

Силно представяне на ключовите медикаменти

Сегментът „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ отчита ръст от 7,4% до 22,7 млрд. евро. Основните продукти продължават да генерират стабилни приходи, като медикаментът за лечение на хронично бъбречно заболяване, диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност достига продажби от 8,8 млрд. евро.

Сериозен принос има и терапията за идиопатична белодробна фиброза и други интерстициални белодробни заболявания, чиито продажби нарастват до 3,8 млрд. евро. Успешно се развива и портфолиото от тромболитични терапии, като нов медикамент вече се използва в центровете за лечение на инсулт и осигурява по-бърз достъп до животоспасяваща помощ.

В същото време компанията постепенно компенсира спада при по-старите продукти без патентна защита чрез въвеждането на нови решения.

Пробиви в онкологията и белодробните заболявания

Един от най-значимите моменти за годината е представянето на две нови иновативни терапии. Първата е насочена към лечение на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с HER2 мутация и вече е налична в САЩ.

Втората терапия е свързана с лечението на идиопатична белодробна фиброза и прогресивна белодробна фиброза, като получава одобрение в САЩ и Китай. Това е първата нова иновативна терапия в тази област от повече от десетилетие, което подчертава значението на разработката.

Инвестициите в научноизследователска дейност в този сегмент достигат 5,8 млрд. евро, а портфолиото включва над 80 проекта и повече от 50 нови молекулни единици. Фокусът остава върху кардио-бъбречно-метаболитните заболявания, онкологията, респираторните и имунологичните състояния, както и психичното и очното здраве.

Финансова устойчивост в несигурна среда

Въпреки предизвикателствата на глобалните пазари, компанията демонстрира стабилност и способност за адаптация.

„В условията на нестабилни пазари и регионални предизвикателства нашият бизнес демонстрира устойчивост“, коментира Франк Хюблер, член на Борда на директорите с ресор финанси.

„Повече от всякога инвестираме в иновации, което отразява нашите амбиции за следващите години“, подчерта той.

Поглед към 2026 г.

Компанията влиза в 2026 г. със сериозни очаквания за нови резултати от клинични изпитвания и развитие на ключови програми във фаза III. Основният фокус остава върху разширяване на терапевтичните възможности в стратегически области като онкологията, кардио-бъбречно-метаболитните заболявания и очното здраве.

Boehringer Ingelheim ясно показва, че растежът ѝ не е случаен, а резултат от последователна стратегия - комбинация от научни инвестиции, иновации и разширяване на достъпа до съвременни терапии.

